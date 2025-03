Φωτιές στη Νότια Κορέα: Συνετρίβη πυροσβεστικό ελικόπτερο – Νεκρός ο χειριστής

Ελικόπτερο το οποίο συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των τουλάχιστον δέκα πυρκαγιών που σαρώνουν νότιους τομείς της Νότιας Κορέας συνετρίβη σήμερα.

Αποτέλεσμα της συντριβής ήταν να χάσει τη ζωή του ο χειριστής του, όπως ενημέρωσε το πυροσβεστικό σώμα.

«Ελικόπτερο που συμμετείχε στη μάχη με τις πυρκαγιές συνετρίβη σε ορεινή περιοχή» της κομητείας Ουλσάν, εξήγησε το νοτιοκορεάτικο πυροσβεστικό σώμα, επιβεβαιώνοντας πως ο χειριστής «κηρύχτηκε νεκρός επιτόπου».

South Korea's #forests Fire Update : 18 dead, helicopter that went to extinguish the fire also crashed.



Dry weather and strong winds in South Korea caused forest fires, killing 18 people and injuring 19. Around 43,000 acres of land has been burnt to ashes and many historical… pic.twitter.com/g0LaTwDqNz