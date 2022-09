Διαρροές στον Nord Stream: Έρευνα για δολιοφθορά από την Σουηδία

Η Νορβηγία αναμένεται να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, μετά τις διαρροές αερίου στη Βαλτική Θάλασσα από τους αγωγούς Nord Stream και τις αναφορές για «δραστηριότητα» μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Βόρεια Θάλασσα.

Την είδηση αυτή μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο NTB επικαλούμενο το υπουργείο Πετρελαίου και Ενέργειας της χώρας.

Λίγο νωρίτερα, η αστυνομία της Σουηδίας έκανε γνωστό ότι ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για πιθανό «σαμποτάζ» σχετικά με τη διαρροή στον αγωγό Nord Stream 1.

Την ίδια ώρα βέβαιος ότι η σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε στη Βαλτική Θάλασσα οφειλόταν σε εκρήξεις και όχι σε σεισμούς ή κατολισθήσεις του εδάφους, δήλωσε απόψε ο Σουηδός σεισμολόγος Μπγιορν Λουντ.

Η υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών της Δανίας ανέφερε επίσης ότι οι δύο δονήσεις που καταγράφηκαν τη νύχτα της Δευτέρας από σεισμογραφικούς σταθμούς στη Δανία, τη Σουηδία και τη Γερμανία παρέπεμπαν περισσότερο σε εκρήξεις παρά σε σεισμούς.

Η πρώτη δόνηση καταγράφηκε στις 00.03 (τοπική ώρα) και ήταν 2,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η δεύτερη, πέντε ώρες αργότερα, ήταν 2,1 βαθμών της ίδιας κλίμακας.

Σύμφωνα με τον Λουντ, ο οποίος εργάζεται στο Εθνικό Σεισμικό Δίκτυο του Πανεπιστημίου της Ουψάλας, η δεύτερη έκρηξη ήταν ισχυρότερη και αντιστοιχούσε σε πυροδότηση 100 κιλών δυναμίτη. Τα στοιχεία που συνέλεξε ο ίδιος αλλά και οι συνάδελφοί του από άλλες σκανδιναβικές χώρες δείχνουν ότι οι εκρήξεις έγιναν στο νερό και όχι στον βραχώδη πυθμένα της θάλασσας.

Σημείωσε ωστόσο ότι είναι ελάχιστος έως μηδενικός ο κίνδυνος για την υγεία

Οι μετρήσεις ποιότητας του αέρα στο νησί Μπόρνχολμ της Βαλτικής έδειξαν ότι η διαρροή αερίου από τους αγωγούς Nord Stream συνιστά ασήμαντο έως και κανέναν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Δανίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Nord Stream AG, η εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο, γνωστοποίησε νωρίτερα σήμερα πως τρεις υποθαλάσσιες γραμμές του συστήματος αγωγών αερίου Nord Stream υπέστησαν ζημιές «άνευ προηγουμένου» μέσα σε μία ημέρα.

«Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο», δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ερωτήθηκε αν ενδεχόμενη δολιοφθορά μπορεί να είναι η αιτία της ζημιάς.

Ο ίδιος δήλωσε επίσης πως το Κρεμλίνο ανησυχεί πολύ για την κατάσταση, η οποία απαιτεί άμεση διερεύνηση καθώς πρόκειται για ένα θέμα που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια «ολόκληρης της ηπείρου».

«Είναι πολύ ανησυχητικά νέα. Πράγματι, μιλάμε για ζημιές αδιευκρίνιστης φύσης στον αγωγό μέσα στην οικονομική ζώνη της Δανίας», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Είναι ένα ζήτημα που σχετίζεται με την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της ηπείρου», τόνισε.

