Νόμπελ Λογοτεχνίας στην Νοτιοκορεάτισσα Χαν Γκανγκ

Η Νοτιοκορεάτισσα Χαν Γκανγκ είναι η νικήτρια του φετινού Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της επιτροπής, το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονεμήθηκε στην Χαν Γκανγκ «για την έντονη ποιητική της πεζογραφία που αντιμετωπίζει ιστορικά τραύματα και εκθέτει την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ζωής».

Τα βιβλία της στην Ελλάδα κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Καστανιώτη. Είναι η συγγραφέας των έργων «Η Χοροφάγος», «Μαθήματα Ελληνικών», μεταξύ άλλων.

BREAKING NEWS

The 2024 #NobelPrize in Literature is awarded to the South Korean author Han Kang “for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.” pic.twitter.com/dAQiXnm11z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2024

Newly awarded literature laureate Han Kang’s work is characterised by this double exposure of pain, a correspondence between mental and physical torment with close connections to Eastern thinking.



In Han Kang’s short story 에우로파 (2012; ‘Europa’, 2019), the male narrator,… pic.twitter.com/jyyRIvnQ0X — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2024

In the novel 소년이 온다 (2014; ‘Human Acts’, 2016), Han Kang – awarded this year’s #NobelPrize in Literature – employs as her political foundation a historical event that took place in the city of Gwangju, where she herself grew up and where hundreds of students and unarmed… pic.twitter.com/0LjY9tcxIV — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2024

Η Χαν Γκανγκ γεννήθηκε το 1970 στην πόλη Gwangju της Νότιας Κορέας. Σε ηλικία εννέα ετώνμετακόμισε με την οικογένειά της στη Σεούλ. Προέρχεται από λογοτεχνικό υπόβαθρο, με τον πατέρα της να είναι φημισμένος μυθιστοριογράφος. Παράλληλα με τη συγγραφή της, έχει αφοσιωθεί και στην τέχνη και τη μουσική, κάτι που αντικατοπτρίζεται σε όλη τη λογοτεχνική της παραγωγή.