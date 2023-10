Νόμπελ Χημείας: Ανακοινώθηκαν κατά λάθος νωρίτερα οι νικητές

Η Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας δημοσιοποίησε την Τετάρτη τα ονόματα τριών επιστημόνων δηλώνοντας ότι είναι αυτοί που κέρδισαν το φετινό Νόμπελ Χημείας, παρόλο που σύμφωνα με την επιτροπή των βραβείων, η απόφαση δεν είχε ληφθεί ακόμα.

Η σουηδική εφημερίδα Aftonbladet δημοσίευσε αντίγραφο ενός email, για το οποίο δηλώνει ότι είναι της Ακαδημίας και στο οποίο κατονομάζονται οι νικητές του φετινού Νόμπελ Χημείας ως οι Μούντζι Γκ. Μπαουέντι, Λούις Ι. Μπρους και Αλεξέι Εκίμοφ.

Στο email αναφέρεται και το σκεπτικό της βράβευσής τους, αναφέροντας ότι «το Νόμπελ Χημείας 2023 τιμά την ανακάλυψη και την ανάπτυξη κβαντικών κουκκίδων, νανοσωματιδίων που είναι τόσο μικρά που το μέγεθός τους καθορίζει τις ιδιότητές τους», σύμφωνα με την εφημερίδα Dagens Nyheter, που επικαλείται το ίδιο email.

Ο Γιόχαν Aκβιστ, πρόεδρος της Επιτροπής Απονομής των Νόμπελ Χημείας της Ακαδημίας, δήλωσε σχετικά στο Reuters: «Είναι ένα λάθος της Σουηδικής Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών. Οι νικητές δεν έχουν ακόμη επιλεγεί». Η ανακοίνωση του ή των νικητών του φετινού Νόμπελ Χημείας αναμένεται να γίνει στις 12:45 ώρα Ελλάδας.

Τα νανοσωματίδια και οι κβαντικές κουκκίδες χρησιμοποιούνται στα φώτα Led και τις οθόνες των τηλεοράσεων και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να καθοδηγήσουν χειρουργούς στην αφαίρεση καρκινικών ιστών, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Μπαουέντι είναι καθηγητής στο MIT έξω από τη Βοστώνη, ο Μπρους ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης και ο Εκίμοφ εργάζεται για την Nanocrystals Technology Inc, που έχει την έδρα της 50 χλμ βόρεια της Νέας Υόρκης.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Chemistry to Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus and Alexei I. Ekimov “for the discovery and synthesis of quantum dots.” pic.twitter.com/qJCXc72Dj8