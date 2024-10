Νόμπελ Φυσικής 2024: Στους John Hopfield και Geoffrey Hinton – Για τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα

Η Σουηδική Ακαδημία Επιστημών απένειμε το Νόμπελ Φυσικής 2024 στους John J. Hopfield και Geoffrey E. Hinton, αναγνωρίζοντας τις «θεμελιώδεις ανακαλύψεις και εφευρέσεις που επέτρεψαν τη μηχανική μάθηση μέσω τεχνητών νευρωνικών δικτύων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ακαδημίας, τα επιτεύγματα των δύο επιστημόνων αποτελούν βασικούς πυλώνες της φυσικής επιστήμης, ανοίγοντας νέους δρόμους στη χρήση των υπολογιστών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. «Μας προσέφεραν έναν νέο τρόπο σκέψης και δράσης, προσφέροντας στην ανθρωπότητα ισχυρά εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η μηχανική μάθηση με τη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων έχει ήδη αρχίσει να επαναστατικοποιεί πολλούς τομείς, όπως η επιστήμη, η μηχανική και η καθημερινή ζωή. Το μέλλον αυτής της τεχνολογίας, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, εξαρτάται από το πώς οι άνθρωποι θα επιλέξουν να την αξιοποιήσουν, καθώς τα εργαλεία αυτά έχουν ήδη ενσωματωθεί σε πολλές πτυχές της ζωής μας.

