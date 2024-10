Νόμπελ Ιατρικής 2024: Ποιοι είναι οι Αμερικανοί νικητές Βίκτορ Άμπρος και Γκάρι Ράβκιν, πώς αντέδρασαν όταν το έμαθαν

Οι Βίκτορ Άμπρος και Γκάρι Ράβκιν είναι οι δύο Αμερικανοί επιστήμονες που τιμήθηκαν με το Νόμπελ Ιατρικής για την ανακάλυψη του microRNA, μιας νέας υποδιαίρεσης του μορίου του RNA, που διαδραματίζει κρίσιμης σημασίας ρόλο στη ρύθμιση της δραστηριότητας των γονιδίων.

«Το βραβείο Νόμπελ της φετινής χρονιάς ανταμείβει δύο επιστήμονες για την ανακάλυψη μίας θεμελιώδους αρχής που διέπει την ρύθμιση της δραστηριότητας των γονιδίων», αναφέρεται στην ανακοίνωση της επιτροπής.

«Η επαναστατική τους ανακάλυψη αποκάλυψε μία τελείως νέα αρχή της ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης που αποδεικνύεται κρίσιμης σημασίας για τους πολυκύτταρους οργανισμούς, περιλαμβανομένων των ανθρώπων», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τα microRNA «έχουν θεμελιώδη σημασία στην ανάπτυξη και την λειτουργία των οργανισμών».

«Μία απορρύθμιση της γονιδιακής ρύθμισης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης ή η αυτοανοσία. Για τον λόγο αυτόν η κατανόηση της ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης αποτελεί σημαντικό αντικείμενο εδώ και πολλές δεκαετίες», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

