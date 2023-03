Νομοσχέδιο στη Φλόριντα θα απαγορεύει σε μικρά κορίτσια να συζητούν για την περίοδο στο σχολείο

Κι ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι της Φλόριντα εισάγουν και προωθούν ένα κύμα νομοσχεδίων σχετικά με το φύλο και τη διαφορετικότητα, βουλευτής τους αναγνώρισε δημόσια ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τη σεξουαλική υγεία θα απαγόρευε στα κορίτσια να μιλούν για την περίοδό τους στο σχολείο.

Η βουλευτής Άσλεϊ Γκαντ αμφισβήτησε τον Ρεπουμπλικανό συνάδελφό της, Σταν ΜακΚλέιν, σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία του που θα περιόριζε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο στα σχολεία, την οποία Δημοκρατικοί και επικριτές παρομοίασαν με την απαγόρευση βιβλίων.

Το νομοσχέδιο 1069 της Βουλής των Αντιπροσώπων θα απαιτούσε επίσης η διδασκαλία σχετικά με τη σεξουαλική υγεία, όπως σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) και ανθρώπινη σεξουαλικότητα, «να γίνεται μόνο στις τάξεις 6 έως 12», γεγονός που ώθησε την Γκαντ να ρωτήσει αν η προτεινόμενη νομοθεσία θα απαγόρευε στα νεαρά κορίτσια να μιλάνε για την περίοδό τους στο σχολείο όταν αρχίζουν να έχουν για πρώτη φορά.

«Αν λοιπόν τα κοριτσάκια βιώνουν τον έμμηνο κύκλο τους στην πέμπτη ή στην τετάρτη τάξη, αυτό θα τους απαγορεύσει τις συζητήσεις, αφού βρίσκονται σε τάξη μικρότερη από την έκτη;», ρώτησε η Γκαντ.

«Θα μπορούσε», απάντησε ο ΜακΚλέιν.

🆘



Watch Florida State Rep. @StanMcClain tell Rep. @Gantt4Florida that his bill prohibits young people from talking about their period….



WHAT?!?! pic.twitter.com/PoEgRm4sK0