Βενεζουέλα: Ζήτησε την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Χιλ Πίντο, ζήτησε σήμερα, σε ομιλία του στον ΟΗΕ, την «άμεση» απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο, ενώ διευκρίνισε ότι είναι ανοιχτός ένας «διπλωματικός δίαυλος» με την Ουάσιγκτον.

Ο Μαδούρο αιχμαλωτίστηκε από τις ΗΠΑ στις αρχές Ιανουαρίου.

Το αίτημα της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα ζητά «την άμεση απελευθέρωση, από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, του συνταγματικού προέδρου της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο Μόρος και της συζύγου του, της πρώτης κυρίας Σίλια Φλόρες», είπε ο Ιβάν Χιλ Πίντο στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

«Η 3η Ιανουαρίου σηματοδότησε μια πολύ σοβαρή στροφή. Μια παράνομη στρατιωτική ενέργεια εναντίον της χώρας μας προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων και την αυθαίρετη κράτηση» του Μαδούρο, πρόσθεσε ο υπουργός.

Προσωρινή πρόεδρος έχει αναλάβει πλέον η Ντέλσι Ροντρίγκες, η αντιπρόεδρος της χώρας από το 2008.

Ο Μαδούρο κατηγορείται από τις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών. Ο ίδιος δήλωσε αθώος στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι είναι «αιχμάλωτος πολέμου».

«Παρά την ενέργεια αυτή, με φόντο τη βαθύτατη τεχνολογική και στρατιωτική ανισότητα μεταξύ της χώρας μας και της πυρηνικής δύναμης των ΗΠΑ (…) επιλέξαμε να ανοίξουμε έναν διπλωματικό δίαυλο για να διευθετήσουμε τις διαφορές μας με αυτή τη χώρα», εξήγησε ο Χιλ.

«Όχι από υποταγή, αλλά λόγω της ίσης κυριαρχίας των κρατών. Όχι από φόβο, αλλά με την πεποίθηση ότι ο διάλογος είναι ο μοναδικός πολιτισμένος τρόπος (για την επίλυση διαφορών) μεταξύ των κρατών», τόνισε.

