Bloomberg: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν την έναρξη άντλησης του πετρελαίου της Βενεζουέλας

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ετοιμάζεται να εκδώσει μια γενική άδεια που θα επιτρέπει στις εταιρείες να αντλούν πετρέλαιο στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο του σχεδίου της κυβέρνησης Τραμπ να χαλαρώσει τις κυρώσεις και να ανασυγκροτήσει την «πεσμένη» ενεργειακή βιομηχανία της χώρας.

Η νέα άδεια θα μπορούσε να εκδοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το μέτρο και ζήτησαν να μην κατονομασθούν, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημοσίως.

«Η ομάδα του Προέδρου εργάζεται ασταμάτητα για να εξασφαλίσει ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες θα μπορούν να επενδύσουν στις πετρελαϊκές υποδομές της Βενεζουέλας. Μείνετε συντονισμένοι!» δήλωσε η Τέιλορ Ρότζερς, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, σε αίτημα του Bloomberg για σχόλιο.

Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προσέλκυση εταιρειών με δεσμούς με τις ΗΠΑ, προκειμένου να αναλάβουν δράση και να αναζωογονήσουν την παραγωγή στη Βενεζουέλα, η οποία διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα στον κόσμο, μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ εξέδωσαν ξεχωριστή γενική άδεια που επιτρέπει στις εταιρείες να αγοράζουν και να πωλούν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Η άδεια αυτή καλύπτει μια σειρά από δραστηριότητες μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια, καθώς και της εξαγωγής, μεταφοράς και διύλισης του αργού πετρελαίου - όταν πραγματοποιούνται από «καθιερωμένη αμερικανική οντότητα».

Νωρίτερα, η κυβέρνηση έδωσε ατομικές εγκρίσεις στις εμπορικές εταιρείες Trafigura Group και Vitol Group για την επανέναρξη των πωλήσεων πετρελαίου της Βενεζουέλας, μετά τον μερικό ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ που εμπόδιζε τις εξαγωγές και γέμισε τις δεξαμενές αποθήκευσης της χώρας, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Καθώς αυτό το εμπόδιο ξεπερνιέται, το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επιστρέφει στην παγκόσμια αγορά. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται προς τις αμερικανικές εταιρείες διύλισης και όχι προς τους κινέζους αγοραστές, οι οποίοι για χρόνια απορροφούσαν το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς με μεγάλες εκπτώσεις λόγω των αμερικανικών κυρώσεων. Ιστορικά, οι ΗΠΑ ήταν ο κορυφαίος προορισμός για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Αφού οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου, η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε την πρώην αντιπρόεδρό του, Ντέλσι Ροντρίγκες, και δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να σταθεροποιήσει την οικονομία της χώρας αναλαμβάνοντας τον έλεγχο της ερειπωμένης πετρελαϊκής βιομηχανίας της.

Ένα κεντρικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής απαιτεί από τις εταιρείες με συνδέσεις με τις ΗΠΑ που δραστηριοποιούνται στη Βενεζουέλα να καταθέτουν τις πληρωμές τους σε έναν λογαριασμό υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ στο Κατάρ. Η κυβέρνηση Τραμπ αποδεσμεύει τα κεφάλαια στην Κεντρική Τράπεζα της Βενεζουέλας, η οποία στη συνέχεια δημοπρατεί τα δολάρια σε ιδιωτικούς τοπικούς φορείς.

Οι εταιρείες που δεν έχουν παρουσία στη Βενεζουέλα παραμένουν επιφυλακτικές όσον αφορά τους πολιτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας της παρούσας κυβέρνησης, ανέφεραν οι πηγές.

Ξεχωριστά, οι ΗΠΑ έχουν ανοίξει εκ νέου τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας στις εμπορικές πτήσεις. Εντός της Βενεζουέλας, η κυβέρνηση Ροντρίγκες έχει βελτιώσει τους φορολογικούς όρους για τις πετρελαϊκές εταιρείες και απελευθερώνει πολιτικούς κρατούμενους.

