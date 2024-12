Νίκη Μασκ στον «εμφύλιο Τραμπικών»: Το μέρος του μεγιστάνα πήρε ο εκλεγμένος πρόεδρος

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να παίρνει το μέρος του στενού συνεργάτη του και μέγα οικονομικού χορηγού της υποψηφιότητας του, Έλον Μασκ, καθώς ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο συγκρούστηκε με σκληροπυρηνικούς οπαδούς του εκλεγμένου προέδρου με αφορμή τις βίζες παραμονής εξειδικευμένων εργατών.

Έτσι, το βράδυ του Σαββάτου, 28 Δεκεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τη θέση του Έλον Μασκ πάνω στο θέμα, λέγοντας ότι υποστηρίζει πλήρως το πρόγραμμα παραμονής για ξένους εργαζόμενους στον τομέα της τεχνολογίας, στο οποίο αντιτίθενται ορισμένοι από τους υποστηρικτές του.

Τα σχόλια του Τραμπ ακολούθησαν μια σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Μασκ, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla και της SpaceX και μελλοντικό κυβερνητικό εταίρο του ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου.

Γράφοντας στο Χ (πρώην Twitter) αργά την Παρασκευή, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου ορκίστηκε να πάει μέχρι και σε «πόλεμο» για να υπερασπιστεί το πρόγραμμα για τις βίζες H-1B, που αφορούν ξένους εργαζόμενους στον τομέα της τεχνολογίας.

The reason I’m in America along with so many critical people who built SpaceX, Tesla and hundreds of other companies that made America strong is because of H1B.



Take a big step back and FUCK YOURSELF in the face. I will go to war on this issue the likes of which you cannot… — Elon Musk (@elonmusk) December 28, 2024

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με τον Guardian είχε προσπαθήσει να περιορίσει τη χρήση της βίζας κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του, δήλωσε το Σάββατο στη New York Post ότι είναι επίσης υπέρ του προγράμματος.

«Έχω πολλές βίζες H-1B στις ιδιοκτησίες μου. Ήμουν πιστός στο H-1B. Το έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές. Είναι ένα σπουδαίο πρόγραμμα», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Ο Μασκ, πολιτογραφημένος Αμερικανός πολίτης που γεννήθηκε στη Νότια Αφρική, ήταν κάτοχος βίζας H-1B και η Tesla έλαβε 724 από τις συγκεκριμένες βίζες φέτος. Οι βίζες H-1B είναι συνήθως τριετούς διάρκειας, αν και οι κάτοχοί τους μπορούν να τις παρατείνουν ή να υποβάλουν αίτηση για πράσινη κάρτα.

Η διαμάχη προκλήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από ακροδεξιούς ακτιβιστές που επέκριναν την επιλογή του Σίριαμ Κρίσναν, ενός Ινδοαμερικανού επιχειρηματία, από τον Τραμπ ως σύμβουλο του για την τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι θα έχει επιρροή στις μεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι Τραμπικοί που στρέφονται ενάντια στους «ολιγάρχες της τεχνολογίας»

Την Παρασκευή, ο Στιβ Μπάνον, ακροδεξιός και μακροχρόνιος έμπιστος του Τραμπ, επέκρινε τους «μεγάλους ολιγάρχες της τεχνολογίας» για την υποστήριξη τους στο προγράμμα H-1B και παρουσίασε τη μετανάστευση ως απειλή για τον δυτικό πολιτισμό.

Σε απάντηση, ο Μασκ και πολλοί άλλοι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας θέλησαν να διαχωρίσουν την παράτυπη από τη νόμιμη μετανάστευση στις ΗΠΑ. Με λίγα λόγια, συμφωνούν με τους υποστηρικτές του εκλεγμένου προέδρου οι οποίοι ζητούν πιο αυστηρούς ελέγχους στα σύνορα της χώρας, αλλά θεωρούν ότι οι ειδικευμένοι εργάτες από το εξωτερικό μπορούν να βοηθήσουν τις ΗΠΑ.

Τα επιχειρήματα αυτά αντιμετωπίστηκαν με σφοδρή αντίδραση από κάποιους υποστηρικτές του Τραμπ, με επικεφαλής τη Λόρα Λούμερ, μία ακροδεξιά ακτιβίστρια που πιστώνεται ότι έπεισε τον επερχόμενο πρόεδρο να διαδώσει ψευδείς φήμες για μετανάστες από την Αϊτή που τρώνε κατοικίδια ζώα στο προεδρικό ντιμπέιτ με την Κάμαλα Χάρις.

Η Λούμερ έκανε μία αναφορά στη θεωρία της «Μεγάλης αντικατάστασης», μία θεωρία συνωμοσίας των ακροδεξιών, σύμφωνα με την οποία ο λευκός πληθυσμός των ΗΠΑ κινδυνεύει από τις εισροές μεταναστών. Έπειτα, διευκρίνισε γιατί πιστεύει ότι η θέση της δεν είναι ρατσιστική.

.@VivekGRamaswamy knows that the Great Replacement is real. So does @JDVance. It’s not racist against Indians to want the original MAGA policies I voted for. I voted for a reduction in H1B visas. Not an extension. And I would happily say it to their face because there’s nothing… https://t.co/vO2e33USE1 pic.twitter.com/EH4hpJxiNH — Laura Loomer (@LauraLoomer) December 24, 2024

«Δεν είναι ρατσιστικό κατά των Ινδών να υποστηρίζεις τις αρχικές πολιτικές MAGA που ψήφισα. Ψήφισα υπέρ της μείωσης των πράσινων καρτών H1B. Όχι την παράταση τους», έγραψε, προτού συνεχίσει.

«Οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας δεν μπορούν απλά να μπαίνουν στο Mar-a-Lago και να χαϊδεύουν τα τεράστια μπλοκ επιταγών τους και να ξαναγράφουν τη μεταναστευτική μας πολιτική ώστε να μπορούν να έχουν απεριόριστους εργάτες-σκλάβους από την Ινδία και την Κίνα που δεν αφομοιώνονται ποτέ», έγραψε η Λούμερ.

President Trump’s advisors need to tell

The tech executives to stay in their lane.



The Democrats aren’t wrong when they mock the level of influence these technocrats are trying to flex when they fly to Palm Beach on their private jets.



We need an optics check now.



Donald… https://t.co/HIRUTghL8m — Laura Loomer (@LauraLoomer) December 26, 2024

Ωστόσο, κρίνοντας από την αλλαγή πορείας που εκλεγμένου πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα των H1B, οι νέοι σύμμαχοι του από τον τεχνολογικό χώρο έχουν ήδη επηρεάσει τις πολιτικές του σε κάποια θέματα.

Με πληροφορίες από Guardian