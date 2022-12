Νέο «προπαγανδιστικό» βίντεο από τη Ρωσία: Ο «Άγιος Βασίλης» Πούτιν κατά των ΛΟΑΤΚΙ

Μετά το «προπαγανδιστικό» ρωσικό βίντεο που προειδοποιεί τους «ξεπαγιασμένους» Ευρωπαίους πως σε λίγο «θα τρώνε τα κατοικίδιά τους» ήλθε ακόμη ένα.

Η Ρωσία κυκλοφόρησε και άλλο βίντεο «αντιδυτικής προπαγάνδας» που παρουσιάζει τον Πούτιν ως Άγιο Βασίλη, ο οποίος αντικαθιστά τα κοριτσίστικα αντικείμενα με εκείνα που είναι κατάλληλα για αγόρια. Απομακρύνει τα «βιβλία προπαγάνδας των ΛΟΑΤΚΙ» και αντικαθιστά τη φωτογραφία των δύο μπαμπάδων των αγοριών με τη φωτογραφία μιας μαμάς και ενός μπαμπά.

Russia releases anti-western propaganda video portraying Putin as Santa Claus who replaces girly items for ones suitable for boys, gets rid of LGBT propaganda books, and replaces a picture of the boys' two dad's with a picture of a mom and dad. pic.twitter.com/9Jm9gTEEv5