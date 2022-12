«Προπαγανδιστικό» ρωσικό βίντεο: Προειδοποιεί τους «ξεπαγιασμένους» Ευρωπαίους πως σε λίγο «θα τρώνε τα κατοικίδιά τους»

Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν ένα βίντεο για τα Χριστούγεννα με το οποίο προειδοποιούν τους «ξεπαγιασμένους» Ευρωπαίους ότι θα φτάσουν στο σημείο να τρώνε τα κατοικίδιά τους τον επόμενο χρόνο, αν συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία, σύμφωνα με την Daily Mail.

H αλλόκοτη χριστουγεννιάτικη διαφήμιση μεταδόθηκε από το ρωσικό RT και κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σχολιάζοντας τη διαφήμιση, ο Igor Sushko, πρώην οδηγός αγώνων αυτοκινήτου που γεννήθηκε στην Ουκρανία, έγραψε στο Twitter: «Προπαγανδιστικές διαφημίσεις που βγαίνουν σε ρωσικά κανάλια διαθέσιμα στο διαδίκτυο στην Ευρώπη για να ενσταλάξουν φόβο στους Ευρωπαίους μέσω της ενεργειακής τρομοκρατίας».

Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα, λέει η Daily Mail, είναι ότι «ο κόσμος θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός: Σε ένα χρόνο, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να καταφύγουν στο να τρώνε τα ίδια τους τα κατοικίδια ζώα, αν δεν κατευνάσουν τον Πούτιν τώρα».

Το βίντεο επικεντρώνεται σε μια οικογένεια που γιορτάζει τα Χριστούγεννα. Το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Άγια Νύχτα» ακούγεται στη διαφήμιση με συνοδεία πιάνου. Η μητέρα κάνει έκπληξη στην κόρη της και της αποκαλύπτει ότι έχουν αγοράσει ένα χάμστερ, με μια κόκκινη κορδέλα δεμένη σε φιόγκο στο κεφάλι του.

Το κορίτσι δείχνει ευχαριστημένο και η οικογένεια αγκαλιάζεται. Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη «Χριστούγεννα 2021» για να δείξει το χρονικό πλαίσιο.

Στη συνέχεια, εμφανίζεται στο βίντεο μια άλλη ένδειξη «Χριστούγεννα 2022» για να δείξει ότι έχει περάσει ένας χρόνος. Ο πατέρας τοποθετεί το κλουβί του χάμστερ στο τραπέζι. Στη συνέχεια το συνδέει με καλώδια και φαίνεται αυτό να τροφοδοτεί με ενέργεια τα χριστουγεννιάτικα φώτα. Καθώς το χάμστερ συνεχίζει να παράγει ηλεκτρισμό, η οικογένεια κάθεται σε ένα κατά τα άλλα σκοτεινό δωμάτιο ντυμένη με χριστουγεννιάτικες μπλούζες.

Στη συνέχεια, το βίντεο μεταφέρεται στα Χριστούγεννα του 2023. Εξακολουθεί να μην υπάρχει φωτισμός στο σπίτι και η μητέρα σερβίρει μια σούπα, ενώ όλοι είναι ντυμένοι με παλτά και καπέλα. Τρώγοντας μια κουταλιά ο άντρας τραβάει την κόκκινη κορδέλα του χάμστερ μέσα από το στόμα του.

Η μητέρα στη συνέχεια βάζει το δάχτυλο στα χείλη της καλώντας τον να σιωπήσει για να δείξει ότι δεν πρέπει να αφήσουν κανέναν να καταλάβει ότι είναι το χάμστερ αυτό που τρώνε. Εκείνος σηκώνεται ανακατεμένος. Το βίντεο καταλήγει με μια ένδειξη «Χαρούμενα αντι-ρωσικά Χριστούγεννα» και μια έκκληση να μην ακούν οι Ευρωπαίοι όσα «δεν τους λένε» τα ΜΜΕ των χωρών τους.

