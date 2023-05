Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ: Νεκροί και τραυματίες στο Νιου Μέξικο

Τουλάχιστον τρεις πολίτες σκοτώθηκαν και δύο αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά στο Νιου Μέξικο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τοπικών μέσων, άνδρας άνοιξε πυρ στην περιοχή Φάρμινγκτον με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα τρία άτομα.

Αστυνομικοί, όπως γίνεται γνωστό, πυροβόλησαν και σκότωσαν τον δράστη στο σημείο.

BREAKING - 3+ people killed (several injured) , 2 officers shot, 1 suspect was confronted and killed on scene The suspect's identity is unknown and there are no other known threats at this time #farmington #newmexico

Η περιοχή αποκλείστηκε και όλα τα σχολεία τέθηκαν σε lockdown, μέχρι νεοτέρας, ώστε να ολοκληρωθεί η έρευνα και να αποκλειστεί η περίπτωση κινδύνου.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ίδιο το συμβάν και την ταυτότητα των θυμάτων.

Currently numerous law enforcements are on the scene to a Mass shooting in Farmington, New Mexico According to authorities four people have been killed outside of a church