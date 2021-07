Νεκρός στα 22 γνωστός YouTuber- Έπεσε από γκρεμό ενώ γύριζε βίντεο

Ο Albert Dyrlund, YouTuber από τη Δανία, βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας από ένα γκρεμό, σύμφωνα με την οικογένειά του. Ήταν 22 ετών.

Η μητέρα του, Vibe Jørger Jensen, είπε πως ο γιος της γύριζε ένα βίντεο για το κανάλι του, ενώ βρισκόταν στην τοποθεσία Forcella Pana των ιταλικών Άλπεων, όταν έπεσε από ύψος περίπου 200 μέτρων.

«Ο θρήνος μας είναι τεράστιος αλλά ήθελα να το γνωρίζουν οι φανς του», είπε η μητέρα του, ζητώντας σεβασμό στο πένθος της οικογένειας.

Ο 22χρονος YouTuber, που ήταν γνωστός για τα μουσικά βίντεο και τα κωμικά σκετς του, φέρεται να έπεσε από το όρος Seceda, σύμφωνα με το Newsweek, που επικαλείται το ιταλικό Rai.

Στο σημείο κλήθηκε ελικόπτερο διάσωσης αλλά ήταν πολύ αργά, καθώς ο Dyrlund πέθανε ακαριαία.

Μπήκε για πρώτη φορά στο YouTube τον Φεβρουάριο του 2016, σύμφωνα με την σελίδα του στην πλατφόρμα, μετρώντας πάνω από 171.000 συνδρομητές και περισσότερους από 233.000 followers στο Instagram.

Το 2018, πρωταγωνίστησε στην κωμωδία «Team Albert», σύμφωνα με το IMDb. Η ταινία, που αφηγούταν την ιστορία ενός μαθητή ενώ προσπαθούσε να γίνει διάσημος στο YouTube σε μια ημέρα, κέρδισε το βραβείο Blockbuster Audience Award την επόμενη χρονιά στα Danish Film Awards.

Ο θάνατός του προκάλεσε θλίψη στους θαυμαστές του, που κατέκλυσαν σε σχόλια το κανάλι του, ανάμεσά τους και ένα βίντεο από τον Δανό YouTuber, Johnni Gade.

Ο Rasmus Brohave, επίσης Δανός YouTuber, δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον Dyrlund στο Twitter, δηλώνοντας συντετριμμένος με την τραγωδία.

«Δεν έχω λόγια. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα φυλάω για πάντα τις αναμνήσεις μας...Ευχαριστώ για όλα, φίλε μου. Αναπαύσου εν ειρήνη», έγραψε στην ασπρόμαυρη φωτογραφία.

Jeg er helt ude af den. Jeg er grædefærdig og tom for ord. Jeg kan ikke forstå det. Jeg vil forevigt huske tilbage på alle vores minder. Du var en éner. Tak for denne gang, min ven. Hvil i fred 💔 pic.twitter.com/HTx4V75PC8 — Rasmus Brohave (@RasmusBrohave) July 30, 2021

Παρόμοια ήταν τα σχόλια και δεκάδων θαυμαστών τους, που έκαναν λόγο για «είδωλο του YouTube», ενώ άλλοι τον χαρακτήρισαν ως «έναν από τους καλύτερους δημιουργούς περιεχομένου στη Δανία».

«Αναπαύσουν εν ειρήνη Albert Dyrlund, είναι πολύ σουρεαλιστικό. Ήταν μόλις 22 ετών», έγραψε κάποιος χρήστης. «Ο Albert Dyrlund ήταν ένας θρύλος που έσωσε την παιδική μου ηλικία», πρόσθεσε κάποιος άλλος, ενώ πολλοί προειδοποίησαν εκ νέου για τους κινδύνους τέτοιου είδους βίντεο. «Δεν αξίζει τον κόπο», σχολίασε κάποιος.

We’ve lost a big Danish youtuber Albert Dyrlund, 22 yrs. He died while filming a youtube video on a cliff in Italy.



May he rest in peace 😞



And please be careful when making risky videos. Its not worth it pic.twitter.com/gdQvVAe4os — 🌸Wolfinden🌸 (@Wolfinden) July 30, 2021

Remember this video?

The guy on the left (Albert Dyrlund) died a few hours ago in an accident in Italy, while filming a video for YouTube



Danish YouTube Icon 🙌



Rest in peace Albert ❤️🙏🏼 @KSI pic.twitter.com/OO6yW8XOJk — Adis 🇧🇦 (@AFC_Adis) July 30, 2021