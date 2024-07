Νέα Ζηλανδία: 200.000 παιδιά και ευάλωτοι υπέστησαν βιασμούς, στειρώσεις και ηλεκτροσόκ σε κρατικές δομές

Έρευνα στη Νέα Ζηλανδία επιβεβαίωσε ότι 200.000 παιδιά και ευάλωτους ενήλικες κακοποιήθηκαν ενώ βρίσκονταν σε κρατικές δομές περίθαλψης, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Κρίστοφερ Λούξον ζήτησε συγγνώμη μετά την αποκάλυψη και υποσχέθηκε μεταρρυθμίσεις την Τετάρτη. Η έρευνα ήταν δημόσια και διαπίστωσε ότι περίπου 200.000 παιδιά, νέοι και ευάλωτοι ενήλικες κακοποιήθηκαν σε μονάδες κρατικής και θρησκευτικής φροντίδας τα τελευταία 70 χρόνια.

Ο αριθμός αυτός σημαίνει ότι σχεδόν ένα στα τρία παιδιά και ευάλωτους ενήλικες που βρίσκονταν σε τέτοιες δομές από το 1950 έως το 2019 υπέστη κάποια μορφή κακοποίησης. Τα αποτελέσματα της έκθεσης, θα μπορούσε να φέρουν την κυβέρνηση αντιμέτωπη με δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες αξιώσεις αποζημίωσης.

Η έκθεση της Βασιλικής Εξεταστικής Επιτροπής προέκυψε μετά από συνεντεύξεις με πάνω από 2.300 επιζώντες κακοποίησης στη Νέα Ζηλανδία, η οποία έχει πληθυσμό 5,3 εκατομμυρίων. Από την έρευνα προέκυψε σωρεία παραβάσεων σε δομές κρατικής και θρησκευτικής περίθαλψης: Μεταξύ αυτών καταγγέλθηκαν βιασμοί, στειρώσεις και ηλεκτροσόκ, βασανιστήρια που κορυφώθηκαν τη δεκαετία του 1970.

Όσοι προέρχονται από την κοινότητα των αυτόχθονων Μαορί ήταν ιδιαίτερα ευάλωτοι στην κακοποίηση, σύμφωνα με την έκθεση, καθώς και εκείνοι με νοητικές ή σωματικές αναπηρίες.

«Πρόκειται για μια σκοτεινή και θλιβερή μέρα στη Νέα Ζηλανδία. Η ιστορία της Νέας Ζηλανδίας ως κοινωνία και ως κράτος, δείχνει ότι θα έπρεπε να είχαμε πάει καλύτερα, και είμαι αποφασισμένος ότι θα το κάνουμε», είπε ο Λούξον σε συνέντευξη Τύπου.

Today Parliament accepted, with deep sorrow and regret, the Report of the Royal Commission of Inquiry into Abuse in Care.



To survivors who took part, I say thank you for your exceptional strength, your incredible courage, and your confronting honesty.



Because of you, we know… pic.twitter.com/s2N8kRykIo