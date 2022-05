Νέα Υόρκη: Τα non binary άτομα μπορούν πλέον να επιλέγουν «Χ» ως ένδειξη φύλου σε ταυτότητες και άδειες οδήγησης

Tα non binary άτομα στη Νέα Υόρκη πλέον θα μπορούν να σημειώνουν το γράμμα Χ αντί για άνδρας ή γυναίκα στα επίσημα έγγραφά τους.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Kathy Hochul, ανακοίνωσε ότι οι άδειες οδήγησης, οι άδειες μαθητείας και ταυτότητες, που εκδίδονται από τα γραφεία του Τμήματος Μηχανοκίνητων Οχημάτων (DMV) θα έχουν την επιλογή του ουδέτερου φύλου.

Οι Νεοϋορκέζοι έχουν πολλές επιλογές όσον αφορά την ενημέρωση των αδειών οδήγησης τους. Όσοι έχουν ήδη τα έγγραφα θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του DMV ή θα μπορούν να το κάνουν ηλεκτρονικά τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τον νέο κυβερνητικό νόμο, που θα τεθεί σε ισχύ στις 24 Ιουνίου, πρόκειται για ένα «σημαντικό ορόσημο» για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Το αρμόδιο τμήμα δε, αποκάλυψε μέσω Twitter ότι κατατέθηκε η πρώτη άδεια με το σύμβολο Χ.

«Καθώς ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τον μήνα Υπερηφάνειας σε μερικές ημέρες, είμαι ενθουσιασμένη που ανακοινώνω αυτή την ιστορική αλλαγή που εκπροσωπεί μία ακόμα νίκη στην διασφάλιση της ισότητας και του σεβασμού στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα».

»Κάθε άτομο, ανεξάρτητα από την ταυτότητα του φύλου του ή την σεξουαλική του επιλογή, δικαιούται να έχει ένα επίσημο έγγραφο που αντικατοπτρίζει αυτό που πραγματικά είναι» σημείωσε.

Η ύπαρξη ανακριβούς εγγράφου ταυτότητας μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στα non binary άτομα. Οι πολιτειακές ταυτότητες είναι ζωτικής σημασίας για πολλές καθημερινές υπηρεσίες στη Νέα Υόρκη, από τα επιδόματα υγείας και την υποστήριξη κοινωνικής πρόνοιας έως την εύρεση εργασίας και τη χρήση δημόσιας βιβλιοθήκης.

Η ταυτοποίηση με δείκτη φύλου X είναι επίσης απαραίτητη για τα non binary άτομα, που αλλάζουν τα ονόματά τους και ενημερώνουν τα πιστοποιητικά γέννησής τους.

Ένα τρίτο πλαίσιο επιλογής φύλου κατά την υποβολή αίτησης για ταυτότητα ήταν μέρος του νόμου για την αναγνώριση φύλου στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, που εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία το 2021.

Ωστόσο, η σημαντικότερη συμβολή είναι αυτή που ακούει στο όνομα Sander Saba, non biary δικηγόρος που μήνυσε το 2021 την πολιτεία της Νέας Υόρκης, με τον ισχυρισμό ότι το αρμόδιο τμήμα, DMV καθιστούσε αδύνατο για τα non binary άτομα να υποβάλουν αίτηση για άδεια οδήγησης.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο και Saba συμφώνησαν να αποσυρθεί η μήνυση τον Απρίλιο του 2021 υπό τον όρο να περάσει ο νόμος για την Αναγνώριση του Φύλου.

«Κάθε άτομο θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε έγγραφα ταυτοποίησης που αντικατοπτρίζουν ποιος είναι πραγματικά χωρίς να χρειάζεται να επικυρώσει την προσωπικότητά του στο δικαστήριο», ανέφερε σχετική δήλωση.

Η διαδικασία αλλαγής του διπλώματος οδήγησης ή του πιστοποιητικού γέννησης ποικίλει από πολιτεία σε πολιτεία σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο για την Ισότητα των Transgender ατόμων.

Σύμφωνα δε, με έκθεση του Ινστιτούτου Williams, το 42% των τρανς ατόμων που έχουν δικαίωμα ψήφου, σε 45 αμερικανικές πολιτείες δεν έχουν ακριβή έγγραφα ταυτοποίησης.

Ορισμένοι ακτιβιστές, χώρες και διεθνείς οργανισμοί, ωστόσο, αναρωτιούνται αν υπάρχει νόημα να υπάρχει ένδειξη φύλου στις ταυτότητες.

Historic day at the DMV! @Govkathyhochul announced New Yorkers can now choose “x” as a gender marker on their photo ID. We had the privilege of presenting the very first New Yorkers with their new IDs. Thank you to everyone who made today possible! https://t.co/tzes6Sb0AO pic.twitter.com/f1XFZaaC5r