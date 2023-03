Νέα Υόρκη: Ο 35χρονος Σέλντον Τόμας έμεινε 18 χρόνια φυλακή για φόνο που δεν έκανε

O 35χρονος Σέλντον Τόμας είχε κατηγορηθεί και καταδικαστεί σε 25 χρόνια φυλάκισης για τη δολοφονία ενός 14χρονου αγοριού στη Νέα Υόρκη.

Τελικά οι εισαγγελείς αναγνώρισαν ότι δεν διέπραξε την δολοφονία, παρά το γεγονός πως πέρασε 18 χρόνια στη φυλακή, και πλέον κυκλοφορεί πάλι ελεύθερος.

«Περίμενα πολύ καιρό αυτή η μέρα», είπε στο δικαστήριο, «και είναι τόσες πολλές φορές που στο κελί μου σκεφτόμουν αυτή τη στιγμή, τι θα έλεγα, ποιος θα ήταν εκεί», ομολόγησε ο Τόμας λέγοντας ότι η πίστη που διατηρούσε σταθερά κατά τη διάρκεια των ετών της φυλάκισής του, ήταν αυτή που του επέτρεψε να συγχωρήσει τους αστυνομικούς και τον δικαστή που τον οδήγησαν στη φυλακή. «Ο Θεός θα τους κρίνει», είπε, «όπως ακριβώς έκρινε εμένα αυτή τη στιγμή».

Ο νεαρός Αφροαμερικανός καταδικάστηκε το 2004 για τον φόνο άλλου εφήβου, 14 ετών, στο Μπρούκλιν. Ο πραγματικός δράστης του φόνου παραμένει άγνωστος και ασύλληπτος.

Sheldon Thomas walks out of court a free man, his conviction in a 2004 murder now vacated. @BrooklynDA says it was the result of a botched photo ID - a witness picked out a different Sheldon Thomas but this one was arrested instead. pic.twitter.com/EiFhORReuH

Ο Σέλντον Τόμας είναι πλέον ελεύθερος καθώς δικαστής της μεγαλούπολης έκανε δεκτό το αίτημα της εισαγγελίας να ακυρωθεί η καταδικαστική απόφαση. Σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, ο εισαγγελέας Έρικ Γκονσάλες έκανε γνωστό πως η αναψηλάφηση της συγκεκριμένης υπόθεσης έδειξε πως ο νεαρός κατηγορήθηκε άδικα από αστυνομικούς, που χρησιμοποίησαν φωτογραφία άλλου Αφροαμερικανού με το ίδιο όνομα για να τον συλλάβουν.

«Ο κατηγορούμενος συνελήφθη εξαιτίας μιας γυναίκας που στην μαρτυρία της είπε πως ήταν κάποιος άλλος (με βάση φωτογραφία), ο οποίος είχε το ίδιο ονοματεπώνυμο, σφάλμα που κατόπιν αποκρύφτηκε και δικαιολογήθηκε στην ποινική διαδικασία», ανέφερε ο κ. Γκονσάλες.

Η μάρτυρας υπέδειξε τον Σέλντον Τόμας όταν της επιδείχθηκε φωτογραφία κάποιου άλλου Σέλντον Τόμας, που αστυνομικοί ανέσυραν εσκεμμένα και με δόλο από βάση δεδομένων.

Με βάση αυτή τη λάθος ταυτοποίηση, ο Τόμας συνελήφθη στο σπίτι του και κατόπιν υποδείχθηκε από την ίδια μάρτυρα. Η ταυτοποίηση οδήγησε στην προσαγωγή του σε δίκη για φόνο και στην καταδίκη του σε 25 χρόνια κάθειρξη.

A 35-year-old man who spent more than half his life in prison for a murder prosecutors now say he did not commit, finally walked free on Thursday. A re-investigation found that Sheldon Thomas was wrongfully arrested and convicted after being set up by police. pic.twitter.com/zZ70cNouqS