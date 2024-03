Νέα Υόρκη: Διεκόπη η πασχαλινή λειτουργία στον Άγιο Πατρίκιο από διαδηλωτές για τη Γάζα

Διεκόπη η πασχαλινή λειτουργία στον Άγιο Πατρίκιο στη Νέα Υόρκη, καθώς διαδηλωτές εισέβαλαν στην εκκλησία και φώναξαν συνθήματα για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Οι διαδηλωτές που εισέβαλαν στον ναό του Αγίου Πατρικίου στο κέντρο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη διέκοψαν τη λειτουργία, φώναξαν συνθήματα και ύψωσαν παλαιστινιακές σημαίες. Οι Παλαιστίνιοι ζήτησαν κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και φώναξαν: «Ελεύθερη Παλαιστίνη!».

Quite literally, nothing is sacred and longer



When St. Patrick’s Cathedral can’t celebrate Easter in peace, you know we are a nation in decline



It was a mistake to let the anarchy of 2020 happen with impunity



