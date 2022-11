Νέα Υόρκη: Δεκάδες τραυματίες μετά από πυρκαγιά που προκλήθηκε από μπαταρία ηλεκτρικού πατινιού

Τουλάχιστον 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη χθες Σάββατο το πρωί πυρκαγιά που οι αρχές πιστεύουν ότι οφειλόταν σε μπαταρία ιόντων λιθίου όπως αυτές με τις οποίες είναι εφοδιασμένες τα ηλεκτρικά πατίνια, δήλωσαν αξιωματούχοι της μητρόπολης σε μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ.

Δύο άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά στην πυρκαγιά σε πολυκατοικία 37 ορόφων και 292 διαμερισμάτων στην East 52nd Street, στο κέντρο του Μανχάταν, διευκρίνισε στο CNN η επίτροπος του πυροσβεστικού σώματος της Νέας Υόρκης, η Λόρα Κάβανο.

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης, ο Νταν Φλιν, τόνισε από τη δική του πλευρά πως επρόκειτο για σχεδόν τη διακοσιοστή πυρκαγιά που προκλήθηκε φέτος εξαιτίας μπαταρίας λιθίου για μικρό κινητήρα ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων (ποδηλάτων, σκούτερ, πατινιών, σκέιτμπορντ, κ.ά.).

«Έχουμε έξι θανάτους φέτος εξαιτίας αυτών των μπαταριών», πρόσθεσε μιλώντας στο CNN.

