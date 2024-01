Νέα Υόρκη: Άγρια συμπλοκή σε μυστική σήραγγα κάτω από συναγωγή - Τουλάχιστον 9 συλλήψεις

Στη σύλληψη εννέα μελών μίας χασιδικής (υπερορθόδοξοι Εβραίοι) εβραϊκής κοινότητας της Νέας Υόρκης προχώρησαν οι αρχές, έπειτα από συμπλοκή σε μυστική σήραγγα που συνδεόταν με ιστορική συναγωγή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς ανακαλύφθηκε πως είχε δημιουργηθεί μία μυστική σήραγγα κάτω από κεντρικό δρόμο στο Μπρούκλιν, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της Chabad-Lubavitch (Ορθόδοξο Εβραϊκό Χασιδικο κίνημα). Το κτήριο είναι ένας από τους σημαντικότερους εβραϊκούς χώρους της πόλης. Όταν επιθεωρητές κλήθηκαν στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν δομική επιθεώρηση, καθώς υπήρχαν ανησυχίες ότι η παράνομη σήραγγα θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές στο ακίνητο, ορισμένα μέλη της κοινότητας τους εμπόδισαν.

Συγκεκριμένα ξέσπασε καυγάς όταν η αστυνομία βρήκε μια ομάδα νεαρών ανδρών να εμποδίζει τις προσπάθειες επιθεώρησης αλλά και του κλεισίματος της σήραγγας με τσιμέντο. Ορισμένοι από τους άνδρες έσπασαν στη συνέχεια τον τοίχο του χώρου προσευχής, κάτι που οδήγησε στη σύλληψή τους. Τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εγκληματική βλάβη, απερίσκεπτη έκθεση σε κίνδυνο και παρεμπόδιση της κρατικής διοίκησης. Εκπρόσωπος της Chabad τους αποκάλεσε «ομάδα εξτρεμιστών φοιτητών».

«Ο πρόεδρος της Chabad και ραβίνος Γεχούντα Κρίνσκι, ευχαρίστησε την αστυνομία για τις προσπάθειές της και δήλωσε ότι η κοινότητα «πονάει από τον βανδαλισμό μιας ομάδας νεαρών ταραχοποιών. Αυτές οι απεχθείς ενέργειες θα διερευνηθούν και η ιερότητα της συναγωγής θα αποκατασταθεί», τόνισε

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό ποιοι την κατασκεύασαν και ποια ήταν τα κίνητρα πίσω από αυτή την πράξη, ωστόσο είμαι εμφανές σύμφωνα με τις αρχές, πως η σήραγγα συνδέεται με τουλάχιστον ένα άλλο κτήριο στο δρόμο στο Μπρούκλιν. Ένας κάτοικος της πόλης δήλωσε στους New York Times ότι οι άνδρες επιδίωξαν να κατασκευάσουν τη σήραγγα για να επισπεύσουν την επέκταση της συναγωγής. Ορισμένα μέλη που έχουν παρακολουθήσει λειτουργίες και εκδηλώσεις στο Chabad φέρονται να έχουν παραπονεθεί για τον υπερπληθυσμό του κτιρίου τα τελευταία χρόνια.

Βίντεο και φωτογραφίες από το εσωτερικό της συναγωγής τη Δευτέρα, έδειχναν μια μικρή ομάδα νεαρών κυρίως ανδρών να προσπαθούν να εμποδίσουν τη σήραγγα να γεμίσει με τσιμέντο. Σε αυτά διακρίνονται άλλοι να τραβούν ξύλινα πάνελ από τους τοίχους του ιερού και να χρησιμοποιούν παγκάκια για να εμποδίσουν την αστυνομία. Ένα από τα βίντεο που εξέτασε το BBC έδειχνε έναν αστυνομικό να χρησιμοποιεί σπρέι για να διαλύσει τη συμπλοκή.

🚨#BREAKING: Riot Unfolds as NYPD Responds to Discovery of Underground Tunnel in Brooklyn Temple ⁰

📌#CrownHeights | #Brooklyn



Currently, numerous law enforcementare at the scene of a riot at the Chabad headquarters in Crown Heights, Brooklyn, where individuals tore wooden… pic.twitter.com/U4oSYL0Fkb