Νέα Κομισιόν: Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού ο Τζιτζικώστας

Τους νέους επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Επίτροπος της Ελλάδας στην Κομισιόν έχει οριστεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Απόστολος Τζιτζικώστας που πήρε το χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου Μεταφορών και Τουρισμού. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, μετά τη συνάντησή της με τους προέδρους των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε: «O Απόστολος Τζιτζικώστας θα είναι υπεύθυνος για τις βιώσιμες μεταφορές και τον τουρισμό. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για την κινητικότητα των αγαθών και των ατόμων. Υπάρχουν επίσης βασικοί τομείς για την ανταγωνιστικότητα αλλά και για μεταβάσεις για τη σύνδεση των ανθρώπων και την προώθηση των τοπικών οικονομιών».

