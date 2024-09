Κομισιόν: Παραιτήθηκε ο Τιερί Μπρετόν επικαλούμενος διένεξη με την φον ντερ Λάιεν

Ο επίτροπος της Γαλλίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τιερί Μπρετόν δήλωσε σήμερα ότι παραιτείται από τη θέση του ως μέλους του εκτελεστικού σώματος της ΕΕ εξαιτίας διένεξης με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως υποστηρίζει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζήτησε από το Παρίσι να αποσύρει την υποψηφιότητά του για τη θέση του γάλλου επιτρόπου.

Η φον ντερ Λάιεν οριστικοποιεί τον κατάλογό της με τους επιτρόπους για τη δεύτερη θητεία της ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα.

Ο Μπρετόν, πρώην στέλεχος επιχειρήσεων, ήταν επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για τη βιομηχανία και την εσωτερική αγορά κατά την πρώτη θητεία της φον ντερ Λάιεν, επιβλέποντας πολλές από τις πιο σημαντικές πολιτικές του συνασπισμού, που κυμαίνονται από τη βιομηχανική παραγωγή όπλων μέχρι την κανονιστική ρύθμιση των Big Tech, των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας.

Στην επιστολή παραίτησής του, την οποία ο Μπρετόν ανάρτησε στο X, αναφέρει πως η φον ντερ Λάιεν «πριν από λίγες ημέρες» ζήτησε από τη Γαλλία «για προσωπικούς λόγους» να αποσύρει το όνομά του ως επιλογή της για την Κομισιόν, με αντάλλαγμα ένα «χαρτοφυλάκιο με μεγαλύτερη επιρροή».

I would like to express my deepest gratitude to my colleagues in the College, Commission services, MEPs, Member States, and my team.



Together, we have worked tirelessly to advance an ambitious EU agenda.



It has been an honour & privilege to serve the common European interest🇪🇺 pic.twitter.com/wQ4eeHUnYu