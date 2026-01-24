Τέσσερα περιστατικά σε 48 ώρες: Πώς οι παραλίες στην Αυστραλία έγιναν «τέλεια καταιγίδα» για καρχαρίες

Τέσσερα περιστατικά με καρχαρίες μέσα σε 48 ώρες, τα τρία σε ακτογραμμή περίπου 15 χιλιομέτρων, έβαλαν τις παραλίες της ανατολικής Αυστραλίας σε κατάσταση συναγερμού και άνοιξαν ξανά τη συζήτηση για το τι αλλάζει όταν άνθρωποι και θαλάσσια ζωή συναντιούνται τόσο κοντά στην ακτή.

Η αλληλουχία ξεκίνησε στις 18 Ιανουαρίου, όταν ένα 12χρονο αγόρι δέχτηκε επίθεση ενώ κολυμπούσε στο λιμάνι του Σίδνεϊ. Διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά αργότερα κατέληξε. Την επόμενη ημέρα, σε παραλία του βόρειου Σίδνεϊ, καρχαρίας δάγκωσε τη σανίδα ενός 11χρονου, ενώ λίγες ώρες αργότερα άνδρας δέχτηκε επίθεση σε κοντινή παραλία και μεταφέρθηκε επίσης σε κρίσιμη κατάσταση. Στις 20 Ιανουαρίου καταγράφηκε και τέταρτο περιστατικό, περίπου 300 χιλιόμετρα βορειότερα, όταν σέρφερ τραυματίστηκε στο στήθος αφού καρχαρίας δάγκωσε τη σανίδα του.

Ο ερευνητής Κρις Πέπιν-Νεφ, μιλώντας στο BBC, χαρακτήρισε τη χρονική εγγύτητα και την απόσταση των περιστατικών «εξαιρετικά ασυνήθιστη» για τα δεδομένα που έχει δει στα 20 χρόνια ενασχόλησής του. Οι αρχές προχώρησαν σε κλεισίματα παραλιών, υπό τον φόβο νέων συμβάντων, ενώ σε αρκετές περιοχές επανήλθαν οι πιέσεις για μέτρα που οδηγούν στη θανάτωση καρχαριών.

Η εικόνα, όμως, δείχνει περισσότερο ένα πρόβλημα συνθηκών παρά «καρχαρίες που ξαφνικά έγιναν πιο επιθετικοί». Καθοριστικό ρόλο φαίνεται ότι έπαιξαν οι έντονες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών. Στο Σίδνεϊ καταγράφηκε πολύ μεγάλος όγκος βροχής σε 24 ώρες, κάτι που αλλάζει απότομα το παράκτιο περιβάλλον, ειδικά σε εκβολές και κόλπους.

Πώς οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τις συνήθειες των καρχαριών

Σε τέτοιες συνθήκες, τα υφάλμυρα και θολά νερά που δημιουργούνται μετά από δυνατή βροχή ευνοούν την παρουσία ταυροκαρχαριών κοντά στην ακτή. Παράλληλα, η απορροή από την ξηρά μπορεί να μεταφέρει θρεπτικά στοιχεία στη θάλασσα, τα οποία συγκεντρώνουν κοπάδια ψαριών. Όταν αυξάνεται η τροφή στην ίδια ζώνη, αυξάνεται και η παρουσία μεγαλύτερων θηρευτών. Με απλά λόγια, σχηματίζεται μια «αλυσίδα» που φέρνει περισσότερη δραστηριότητα δίπλα στην ακτή, ακριβώς εκεί όπου κολυμπούν και κάνουν σερφ οι περισσότεροι.

Παρότι τα περιστατικά στην Αυστραλία έχουν αυξηθεί σταδιακά σε βάθος δεκαετιών, αυτό δεν σημαίνει ότι οι καρχαρίες «αγρίεψαν». Περισσότεροι άνθρωποι ζουν σήμερα κοντά στη θάλασσα και μπαίνουν στο νερό συχνότερα, ενώ ο σύγχρονος εξοπλισμός επιτρέπει να παραμένουν εκεί για περισσότερη ώρα. Με περισσότερους ανθρώπους και περισσότερη ώρα στη θάλασσα, οι συναντήσεις γίνονται πιο συχνές. Ο κίνδυνος, όμως, παραμένει συνολικά χαμηλός σε σχέση με τον τεράστιο αριθμό όσων μπαίνουν καθημερινά στο νερό.

Όσο για τις προτάσεις θανάτωσης καρχαριών, τονίζεται ότι δεν αντιμετωπίζουν την αιτία του προβλήματος. Αν σε μια περιοχή συνεχίζουν να υπάρχουν οι συνθήκες που τους προσελκύουν, νέοι καρχαρίες θα εμφανιστούν αναπόφευκτα από γύρω θαλάσσιες ζώνες. Η πιο ρεαλιστική γραμμή άμυνας είναι η διαχείριση του ρίσκου: να αποφεύγουν λουόμενοι και σέρφερ τη θάλασσα μετά από έντονες βροχοπτώσεις, όταν τα νερά είναι θολά και η δραστηριότητα κοντά στην ακτή αυξάνεται, και να υπάρχει σαφής ενημέρωση για τις ημέρες και τις συνθήκες που κάνουν μια συνάντηση πιθανότερη.

Με πληροφορίες από BBC

