Nαυαγοσώστης νίκησε τους καλύτερους σέρφερ στον κόσμο και επέστρεψε στον πύργο του

Ο Luke Shepardson έκανε την έκπληξη σε διοργάνωση σέρφινγκ στη Χαβάη, η οποία διεξάγεται μόνο όταν τα κύματα στο Waimea Bay φτάνουν περίπου στα 10 μέτρα.

Ο Luke Shepardson έχει συνηθίσει περισσότερο να σώζει ζωές παρά να κερδίζει διεθνείς διαγωνισμούς σέρφινγκ, αλλά τη Δευτέρα ο ναυαγοσώστης εν ώρα υπηρεσίας ανταγωνίστηκε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος και κατέκτησε τη νίκη στο διάσημο Eddie Aikau Big Wave Invitational στη Χαβάη.

Ο Shepardson χρειάστηκε να πάρει άδεια από το αφεντικό του για να διαγωνιστεί στην διοργάνωση, στην οποία συμμετέχει η ελιτ του αθλήματος και η οποία διεξήχθη για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια. Ο διαγωνισμός, γνωστός εν συντομία ως The Eddie, διεξάγεται μόνο όταν τα κύματα στο Waimea Bay φτάνουν σταθερά τα 30 πόδια ή και μεγαλύτερα (πάνω από 10 μέτρα)

The Eddie Aikau! The crowd was ELECTRIC! What an experience.. Thank you to the Hawaiian Water Patrol for keeping all of our heads above water. Congrats to Luke Shepardson for the win on a monumental swell & to all the other invitees/alternates. Looking forward to the next one ⚡️ pic.twitter.com/ueZKHrB9SJ