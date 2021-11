Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την ανατροπή βάρκας μεταναστών στη Μάγχη, όπως μεταδίδει το AFP, επικαλούμενο την γαλλική αστυνομία.

