Το ναυάγιο που άφησε πίσω της η μάχη του Νέλσον βρέθηκε στην Κοπεγχάγη

Περισσότερα από 225 χρόνια μετά τη Μάχη της Κοπεγχάγης, θαλάσσιοι αρχαιολόγοι εντόπισαν στο λιμάνι της πόλης το ναυάγιο του Dannebroge, του δανέζικου πολεμικού πλοίου που χτυπήθηκε από τον βρετανικό στόλο του Οράτιου Νέλσον, πήρε φωτιά και τελικά εξερράγη. Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε στις 2 Απριλίου, ακριβώς στην επέτειο της μάχης.

Κάτω από τα νερά της Κοπεγχάγης, μέσα σε λάσπη, κανονόμπαλες και σχεδόν μηδενική ορατότητα, βρέθηκε ένα από τα πιο ιστορικά ναυάγια της Δανίας. Πρόκειται για το Dannebroge, το πολεμικό πλοίο που βρισκόταν στην καρδιά της δανικής άμυνας στη Μάχη της Κοπεγχάγης το 1801 και βυθίστηκε ύστερα από σφοδρό βομβαρδισμό του βρετανικού στόλου υπό τον Νέλσον.

Το πλοίο βρισκόταν στην αμυντική γραμμή της Δανίας και της Νορβηγίας απέναντι στη βρετανική επίθεση. Μέσα σε λίγες ώρες, το Dannebroge χτυπήθηκε επανειλημμένα, τυλίχθηκε στις φλόγες, παρασύρθηκε βόρεια και αργότερα εξερράγη, σε μια από τις πιο δραματικές στιγμές της μάχης. Σύμφωνα με το Μουσείο Πλοίων των Βίκινγκ, το ναυάγιο βρέθηκε στο King’s Deep, περίπου 15 μέτρα κάτω από την επιφάνεια.

Χάρτης του ναυαγίου του δανέζικου πολεμικού πλοίου.Φωτογραφία: James Brooks Φωτογραφία: James Brooks

Η ανασκαφή έχει ήδη φέρει στο φως δύο κανόνια, θραύσματα από στολές, μεταλλικά διακριτικά, παπούτσια, μπουκάλια και τμήματα ανθρώπινων οστών, ανάμεσά τους και μια κάτω γνάθος που θεωρείται χωρίς αμφιβολία ανθρώπινη. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι τα ευρήματα μπορεί να συνδέονται με μέλη του πληρώματος που δεν βρέθηκαν ποτέ μετά τη μάχη. Από τους 357 άνδρες που βρίσκονταν στο πλοίο, 19 καταγράφηκαν τότε ως αγνοούμενοι.

Αυτό που κάνει την ανακάλυψη ακόμη πιο σημαντική είναι ότι, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ανασκαφής Otto Uldum, είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται αρχαιολογική έρευνα άμεσα συνδεδεμένη με τη Μάχη της Κοπεγχάγης. Το γεγονός αυτό δίνει για πρώτη φορά μια υλική, σχεδόν σωματική διάσταση σε μια σύγκρουση που μέχρι σήμερα ζούσε κυρίως μέσα από πίνακες, βιβλία και εθνικές αφηγήσεις.

Τμήμα ανθρώπινης κάτω γνάθου που ανασύρθηκε από το ναυάγιο.Φωτογραφία: James Brooks

Η ταυτοποίηση του ναυαγίου ως Dannebroge δεν στηρίζεται σε μία μόνο ένδειξη. Οι αρχαιολόγοι λένε ότι οι διαστάσεις των ξύλων ταιριάζουν με τα ιστορικά σχέδια του πλοίου, η δενδροχρονολόγηση παραπέμπει στο 1772, δηλαδή στη χρονιά ναυπήγησής του, ενώ ο βυθός γύρω από το σημείο είναι γεμάτος κανονόμπαλες και μεταλλικά ίχνη της μάχης.

Η έρευνα, όμως, προχωρά με έντονη χρονική πίεση. Το σημείο όπου βρίσκεται το ναυάγιο συνδέεται με το Lynetteholm, το τεράστιο project για τη δημιουργία τεχνητού νησιού και νέας οικιστικής ζώνης στο λιμάνι της Κοπεγχάγης. Αυτό σημαίνει ότι οι δύτες δουλεύουν σχεδόν με το ρολόι στο χέρι, προσπαθώντας να ανασύρουν και να τεκμηριώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα πριν η περιοχή περάσει οριστικά στο επόμενο στάδιο των έργων.

Υπάρχει και μια λεπτομέρεια που κάνει την ιστορία να μοιάζει ακόμη πιο ειρωνική. Η ίδια η Μάχη της Κοπεγχάγης έχει συνδεθεί με τη φράση “turn a blind eye”, επειδή ο Νέλσον φέρεται να αγνόησε διαταγή υποχώρησης, σηκώνοντας το τηλεσκόπιό του στο τυφλό του μάτι. Δύο αιώνες μετά, το πλοίο που βυθίστηκε σε εκείνη τη σύγκρουση επιστρέφει στο φως όχι μέσα από θρύλους, αλλά μέσα από λάσπη, ξύλα, σίδερο και τα αντικείμενα των ανθρώπων που ήταν εκεί.