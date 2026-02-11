ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ξύλα από ναυάγιο του 17ου αιώνα εμφανίστηκαν σε παραλία - «Τα καρφιά κρατούν ακόμα μετά από 400 χρόνια»

Τα ξύλα εντοπίστηκαν σε παραθαλάσσια περιοχής της Μεγάλης Βρετανίας

The LiFO team
The LiFO team
ΝΑΥΑΓΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. National Trust/BBC
0

Μέρος ενός ιστορικού ναυαγίου που χρονολογείται τον 17ο αιώνα αποκαλύφθηκε σε μια παραλία μετά την καταιγίδα Chandra, στη Μεγάλη Βρετανία.

Τα ξύλα ανακαλύφθηκαν στην Studland Bay, που ανήκει στο National Trust, στο Dorset, στις 28 Ιανουαρίου.

Οι θαλάσσιοι αρχαιολόγοι του Πανεπιστημίου του Bournemouth πιστεύουν ότι αποτελεί ένα χαμένο κομμάτι του ναυαγίου του Swash Channel, το οποίο ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1990 σε μια σημαντική ναυτιλιακή οδό προς το λιμάνι του Poole.

Το ναυάγιο του 17ου αιώνα που βρέθηκε σε παραλία της Μεγάλης Βρετανίας

Πιστεύεται ότι το ναυάγιο είναι πιθανότατα το Fame από το Hoorn, ένα οπλισμένο ολλανδικό εμπορικό πλοίο που προσάραξε και βυθίστηκε το 1631.

Το τμήμα του πλοίου, που πιστεύεται ότι είναι μέρος του κύτους, έχει μήκος περίπου 6 μέτρα και πλάτος 2 μέτρα.

Σύμφωνα με το National Trust, ένα μεγάλο τμήμα της επένδυσης του σκάφους λείπει από το εσωτερικό του, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα ερείπια έχουν θαφτεί στην άμμο από τη δεκαετία του 1630.

Η Tracey Churcher, γενική διευθύντρια του National Trust στο Purbeck, δήλωσε: «Πάντα με εκπλήσσει η ιστορία που ανακαλύπτουμε στο Studland, αλλά αυτό είναι ένας πραγματικός θησαυρός. Τα ξύλινα καρφιά είναι ακόμα στη θέση τους και κρατούν μετά από 400 χρόνια. Τι απόδειξη της δεξιοτεχνίας της εποχής!»

Η τελική επιβεβαίωση της προέλευσης του ναυαγίου θα προέλθει από τη δοκιμή δενδροχρονολόγησης, η οποία θα εκτιμήσει πότε και πού καλλιεργήθηκαν τα ξύλα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πλοίου και αν ταιριάζουν με αυτά που αναλύθηκαν προηγουμένως από το ναυάγιο του Swash Channel.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου του Bournemouth έχει υποβάλει αίτηση στο Historic England για επιχορήγηση για την ανασκαφή των ξύλων, με την υπόθεση ότι αποτελούν μέρος του προστατευόμενου ναυαγίου.

Τι ισχύει από νομικής πλευράς

Ο Hefin Meara, θαλάσσιος αρχαιολόγος από το Historic England, δήλωσε: «Το ναυάγιο του Swash Channel είναι ένα από τα μόλις 57 ναυάγια στα παράλια της Αγγλίας που έχουν χαρακτηριστεί ως προστατευόμενα βάσει του νόμου Protection of Wrecks Act 1973. Τα ερείπια πλοίων που χρονολογούνται με βεβαιότητα πριν από το 1700 είναι εξαιρετικά σπάνια. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι αυτά τα θραύσματα προέρχονται από το ναυάγιο, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα πιθανότητα».

Τα προστατευόμενα ναυάγια έχουν νομική προστασία, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε διαταραχή ή παρέμβαση επιτρέπεται μόνο με επίσημη άδεια.

Ελπίζεται ότι τα ξύλα που αποκαλύφθηκαν στο Studland θα ενταχθούν στη συλλογή που εκτίθεται επί του παρόντος στο Μουσείο Poole.

Μέχρι τότε, οι επισκέπτες καλούνται να βοηθήσουν στην προστασία του χώρου, αποφεύγοντας να αγγίζουν τα εκτεθειμένα ξύλα.

Το Fame του Hoorn είχε μήκος περίπου 40 μέτρα, πλάτος 10 μέτρα και ύψος 15 μέτρα και θα μπορούσε να μεταφέρει περισσότερα από 40 κανόνια για να αμυνθεί ενάντια στους πειρατές κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στην Καραϊβική για να φέρει πίσω αλάτι.

Τα αρχεία αναφέρουν ότι και τα 45 μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το πλοίο με ασφάλεια όταν προσάραξε, αλλά το ναυάγιο λεηλατήθηκε σύντομα από τους κατοίκους της περιοχής.

Με πληροφορίες από BBC

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η αλήθεια για το θρυλικό ναυάγιο του Endurance: Ο Σάκλετον ήξερε ότι το πλοίο του ήταν ακατάλληλο

Τech & Science / Η αλήθεια για το θρυλικό ναυάγιο του Endurance: Ο Σάκλετον ήξερε ότι το πλοίο του ήταν ακατάλληλο

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι το ιστορικό πλοίο Endurance του Έρνεστ Σάκλετον βυθίστηκε όχι εξαιτίας των πάγων, αλλά λόγω σχεδιαστικών αδυναμιών που ο ίδιος ο εξερευνητής γνώριζε
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΜΑΡΑΙΑ ΚΑΡΕΙ ΜΙΛΑΝΟ LIP SYNC

Πολιτισμός / Ηταν lip sync η εμφάνιση της Μαράια Κάρεϊ στους Ολυμπιακούς; - Τι απαντούν οι διοργανωτές 

Τα βλέμματα τράβηξε και ο τηλευποβολέας, που έδειχνε φωνητικά τους ιταλικούς στίχους για να βοηθήσει την Κάρεϊ στην προφορά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Voh lah reh στη θέση του Volare
THE LIFO TEAM
Ένα αριστούργημα του Μαγκρίτ σε δημοπρασία

Πολιτισμός / Ένα αριστούργημα του Μαγκρίτ εμφανίζεται ξανά μετά από 25 χρόνια

Περιστέρια και φυλλώματα δημιουργούν την ψευδαίσθηση μιας υβριδικής μορφής τη στιγμή της μεταμόρφωσης, σε ένα έργο που αποτελεί συναρπαστικό δείγμα της διαρκούς γοητείας του Ρενέ Μαγκρίτ.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
 
 