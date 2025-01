Ναόμι Ζάιμπτ: Η influencer και έτερον ήμισυ του Έλον Μασκ στη γερμανική ακροδεξιά

Ο Έλον Μασκ στηρίζει ευρωπαϊκή ακροδεξιά και σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Γερμανίας έχει μία νεαρή σύμμαχο, την influencer που ξεκίνησε την καριέρα της αμφισβητώντας ως «γελοία» την κλιματική αλλαγή και έγινε γνωστή ως άντι-Γκρέτα Τούνμπεργκ, Ναόμι Ζάιμπτ.

Το 2019, σε ηλικία 19 ετών, η Ναόμι Ζάιμπτ μίλησε σε μια εκδήλωση του περιβόητου Συντηρητικού Συνεδρίου της CPAC -μια υψηλού προφίλ ετήσια συνάντηση ακροδεξιών, υπερμάχων της λευκής υπεροχής, συντηρητικών και Ρεπουμπλικανών στην Ουάσινγκτον, στην συμμετείχε και ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγο αφότου έκλεισαν οι κάλπες των Ευρωεκλογών τον περασμένο Ιούνιο, στις οποίες το AfD της Γερμανίας σημείωσε υψηλά ποσοστά, η Ζάιμπτ ανακοίνωσε ότι ψήφισε το ακροδεξιό κόμμα με ανάρτησή της στους δεκάδες χιλιάδες ακολούθους της στο X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Μασκ. Μια ώρα αργότερα, ο Έλον Μασκ της απάντησε με την εξής ερώτηση:

«Γιατί υπάρχει τόσο αρνητική αντίδραση από ορισμένους για το AfD;»

«Λένε συνέχεια "ακροδεξιά", αλλά οι πολιτικές του AfD για τις οποίες έχω διαβάσει δεν ακούγονται εξτρεμιστικές. Ίσως μου διαφεύγει κάτι» συνέχισε ο ιδιοκτήτης του Χ.

Why is there such a negative reaction from some about AfD? They keep saying “far right”, but the policies of AfD that I’ve read about don’t sound extremist. Maybe I’m missing something.

Ακολούθησε μια ιδιωτική συζήτηση με τον Μασκ να ζητά περισσότερες λεπτομέρειες, υποστήριξε η Ζάιμπτ σε συνέντευξή της στο Reuters, το οποίο δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την εν λόγω ιδιωτική συνομιλία. «Του εξήγησα ότι το AfD δεν μοιάζει με τη ναζιστική ιδεολογία ή τον Χίτλερ, αλλά μοιάζει με το φιλελεύθερο εθνικιστικό κίνημα του 19ου αιώνα ... επειδή ήθελαν να είναι ελεύθεροι από τους αυταρχικούς στην επικράτειά τους», είπε η 24χρονη, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως «φιλελεύθερη» και «ρεαλίστρια του κλίματος».

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας απάντησε με ένα χιουμοριστικό meme με θέμα τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δήλωσε η Ζάιμπτ, η οποία έχει περίπου 368.000 followers στο X, το πρώην Twitter που εξαγόρασε ο Μασκ.

Από τότε που ρώτησε τη Ζάιμπτ για το AfD τον Ιούνιο του 2024, ο Έλον Μασκ έχει αλληλεπιδράσει δημοσίως με την αυτοαποκαλούμενη φιλελεύθερη περισσότερες από 40 φορές, γεγονός που την τοποθετεί σε έναν στενό κύκλο Ευρωπαίων influencers με το περιεχόμενο των οποίων έχει αλληλεπιδράσει έντονα τους τελευταίους μήνες ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, σύμφωνα με μια επισκόπηση του Reuters των αναρτήσεων του στο X.

Ο Μασκ, ο οποίος έχει περισσότερους από 211 εκατομμύρια ακολούθους στην πλατφόρμα του, δεν απάντησε σε αιτήματα σχολιασμού για την παρούσα ιστορία. Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει πόσο επιδραστικό ήταν το περιεχόμενο της Ζάιμπτ στη σκέψη του.

Αναμενόμενα, η Ζάιμπτ στήριξε με πάθος την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ για μια δεύτερη θητεία στην προεδρία των ΗΠΑ. «Το φετινό συνέδριο των Ρεπουμπλικανών ήταν το μεγαλύτερο συνέδριο που είχε ποτέ η Αμερική. Ένας ήρωας μάγεψε το έθνος: Ο Ντόναλντ Τραμπ υπενθύμισε στο λαό του να ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ - όχι εναντίον, αλλά μεταξύ τους, μαζί. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέζησε και στη συνέχεια αναβίωσε την ΕΝΟΤΗΤΑ στις ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ», έγραψε στο Χ τον περασμένο Ιούλιο.

🇺🇸 The 2024 RNC was the greatest convention America has ever had.



One hero enchanted the nation: Donald Trump.



He reminded his people to FIGHT - not against, but with each other, together.



Donald Trump survived, and then he revived the UNITY in the UNITED States of America. pic.twitter.com/Tg8GqeiiiF