Επίθεση Μασκ σε Τριντό: «Κοπελιά, δεν έχει σημασία τι λες»

Έναν προκλητικό τρόπο βρήκε ο Έλον Μασκ για να απαντήσει στον Τζάστιν Τριντό, που απέρριψε κατηγορηματικά την ατζέντα που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, να γίνει η χώρα του η 51η Πολιτεία.

Στην ξεκάθαρη τοποθέτηση του Τζάστιν Τριντό, ότι ο Καναδάς «ούτε αν παγώσει η κόλαση» θα γίνει μέρος των ΗΠΑ, ο Έλον Μασκ του επιτέθηκε αποκαλώντας τον «κοπελιά».

«Κοπελιά, δεν είσαι πια κυβερνήτης του Καναδά, οπότε δεν έχει σημασία τι λες», του απάντησε στην ανάρτησή του στο Χ, θέλοντας να τον εξισώσει με έναν κυβερνήτη μιας αμερικανικής πολιτείας και να υποβαθμίσει τα λεγόμενά του, καθώς ανακοίνωσε την παραίτησή του από την πρωθυπουργία.

Girl, you’re not the governor of Canada anymore, so doesn’t matter what you say