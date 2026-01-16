ΔΙΕΘΝΗ
«Να γίνει η 52η πολιτεία των ΗΠΑ»: Σάλος στην Ισλανδία με σχόλιο του υποψήφιου πρέσβη

Ο υποψήφιος πρέσβης των ΗΠΑ στο Ρέικιαβικ, αστειεύτηκε πως η χώρα «θα γίνει η 52η πολιτεία» των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι ο ίδιος θα ήταν «κυβερνήτης»

Φωτ: EPA, αρχείου
Σάλο στην Ισλανδία προκάλεσε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο Μπίλι Λονγκ, υποψήφιος πρέσβης των ΗΠΑ στο Ρέικιαβικ, είπε αστειευόμενος ότι η χώρα θα μπορούσε να γίνει «η 52η πολιτεία» των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον ίδιο στον ρόλο του «κυβερνήτη».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ισλανδίας ζήτησε διευκρινίσεις από την αμερικανική πρεσβεία, ενώ μέσα σε λίγες ώρες ξεκίνησε καμπάνια για να απορριφθεί ο διορισμός του.

Το Politico έγραψε ότι ο Λονγκ το είπε χαριτολογώντας σε συναδέλφους του, στον χώρο της αίθουσας του Κογκρέσου, κατά τη διάρκεια συζήτησης μεταξύ μελών. Από την ισλανδική πλευρά, το υπουργείο Εξωτερικών κινήθηκε άμεσα, ζητώντας διευκρινίσεις από την αμερικανική πρεσβεία για το αν οι δηλώσεις έγιναν πράγματι.

Η υπόθεση πήρε γρήγορα και δημόσια διάσταση. Κυκλοφόρησε διαδικτυακή αίτηση προς την υπουργό Εξωτερικών, Θόργκερντουρ Κάτρίν Γκούναρσντοτιρ, με αίτημα να απορριφθεί η τοποθέτηση του Λονγκ. Το κείμενο χαρακτηρίζει την αναφορά προσβλητική ακόμη κι αν ειπώθηκε ως αστείο και ζητά από τις ΗΠΑ να επιλέξουν άλλο πρόσωπο «που δείχνει μεγαλύτερο σεβασμό» προς την Ισλανδία. Μέσα σε λίγες ώρες συγκεντρώθηκαν πάνω από 3.200 υπογραφές.

Ο ίδιος ο Λονγκ επιχείρησε να κατεβάσει τους τόνους. Σε συνέντευξή του στο Arctic Today είπε ότι το σχόλιο δεν είχε σοβαρό χαρακτήρα και το απέδωσε σε πειράγματα που έγιναν σε χαλαρή συζήτηση μεταξύ συναδέλφων. Όπως ανέφερε, εκείνη την ώρα η κουβέντα είχε στραφεί και στον Τζεφ Λάντρι, ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία. Πρόσθεσε ότι, αν το σχόλιό του ενόχλησε, ζητά συγγνώμη.

Στην Ισλανδία, πάντως, το θέμα αντιμετωπίστηκε ως κάτι περισσότερο από ένα ατυχές σχόλιο. Ο βουλευτής του κυβερνητικού συνασπισμού Σίγκμαρ Γκούντμουντσον είπε ότι, με τη συζήτηση για τη Γροιλανδία να βρίσκεται ήδη στο προσκήνιο, τέτοιες κουβέντες δεν αντιμετωπίζονται ως «αστείο». Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ παρουσιάζουν τη Γροιλανδία ως ζήτημα στρατηγικής σημασίας λόγω της θέσης της και ότι, με την ίδια λογική, στο ίδιο κάδρο μπορεί να μπει και η Ισλανδία.

Ο Γκούντμουντσον πρόσθεσε ότι τέτοιες τοποθετήσεις θολώνουν τα όρια της κυριαρχίας μικρών κρατών. Τόνισε ακόμη πως, όσο στενοί κι αν είναι οι δεσμοί της Ισλανδίας με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, το Ρέικιαβικ οφείλει να συζητήσει πιο καθαρά πού και πώς εξυπηρετούνται τα δικά του συμφέροντα ασφαλείας στη νέα συγκυρία.

Με πληροφορίες από Guardian

