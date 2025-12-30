Η Ισλανδία είχε την πιο ζεστή παραμονή Χριστουγέννων με τη θερμοκρασία να φτάνει σχεδόν τους 20°C

Θερμοκρασίες–ρεκόρ που άγγιξαν σχεδόν τους 20°C καταγράφηκαν στην Ισλανδία την παραμονή των Χριστουγέννων, επιβεβαίωσε η τοπική μετεωρολογική υπηρεσία.

Στο Seyðisfjörður, μια μικρή πόλη στα ανατολικά της χώρας, η θερμοκρασία έφτασε τους 19,8°C στις 24 Δεκεμβρίου. Οι μέσες θερμοκρασίες Δεκεμβρίου στην Ισλανδία κυμαίνονται συνήθως μεταξύ -1°C και 4°C.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2019, όταν η θερμοκρασία είχε φτάσει τους 19,7°C στο Kvískerjar, στο Öræfi της νοτιοανατολικής Ισλανδίας.

Ο Birgir Örn Höskuldsson, μετεωρολόγος της Ισλανδικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων RÚV ότι οι συνθήκες για την επίτευξη του ρεκόρ δημιουργήθηκαν επειδή θερμές αέριες μάζες τροπικής προέλευσης κάλυπταν τη χώρα.

Ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων τραβούσε ζεστό και υγρό αέρα από τα νότια, εμποδίζοντας την είσοδο ψυχρότερων αερίων μαζών.

Η Ισλανδία θερμαίνεται ολοένα και περισσότερο λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, που προκαλείται από την καύση ορυκτών καυσίμων και την απελευθέρωση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.

Τον Μάιο, η χώρα βίωσε κύματα καύσωνα, με ορισμένες περιοχές να είναι 3°C έως 4°C θερμότερες από το συνηθισμένο. Ρεκόρ θερμοκρασιών Μαΐου καταγράφηκαν στο 94% των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών που λειτουργούν για τουλάχιστον 20 χρόνια. Η υψηλότερη θερμοκρασία ήταν 26,6°C στο αεροδρόμιο Egilsstaðir Airport στις 15 Μαΐου.

Νωρίτερα φέτος, κουνούπια εντοπίστηκαν στην Ισλανδία για πρώτη φορά, καθώς η κλιματική θέρμανση καθιστά τη χώρα πιο φιλόξενη για έντομα.

Μέχρι τότε, η Ισλανδία ήταν μία από τις μόλις δύο περιοχές παγκοσμίως χωρίς πληθυσμό κουνουπιών, με την άλλη να είναι η Ανταρκτική.

Μελέτες δείχνουν ότι η Αρκτική θερμαίνεται με ρυθμό τέσσερις φορές ταχύτερο από τον υπόλοιπο πλανήτη, και η Ισλανδία έχει καταγράψει φέτος πρωτοφανή ζέστη. Παγετώνες καταρρέουν, ενώ ψάρια θερμότερων, νοτιότερων υδάτων —όπως το σκουμπρί— έχουν εντοπιστεί στα νερά της χώρας.