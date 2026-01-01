Η Ιρλανδία αντιμέτωπη με «τη δυσκολότερη χρονιά για την αλιεία»

Εκπρόσωποι του αλιευτικού τομέα στην Ιρλανδία προειδοποιούν ότι η απώλεια του ενός τρίτου της εθνικής αλιευτικής ποσόστωσης της χώρας για το 2026 σημαίνει πως ο κλάδος οδηγείται στη δυσκολότερη χρονιά που έχει αντιμετωπίσει ποτέ.

Η κυβέρνηση προχωρά στη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας (taskforce) με στόχο τη στήριξη όσων πλήττονται.

Η Seafood Ireland Alliance, ένας συνασπισμός κορυφαίων οργανώσεων αλιείας και μεταποίησης, αναφέρει ότι κινδυνεύουν 2.300 θέσεις εργασίας.

Ο υφυπουργός Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων, Τίμι Ντούλι, συναντήθηκε με εκπροσώπους του κλάδου στο Κίλιμπεγκς της κομητείας Ντόνεγκαλ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι παράκτιες κοινότητες.

Ο υπουργός δήλωσε ότι τα ιχθυαποθέματα στον Ατλαντικό Ωκεανό έχουν μειωθεί δραματικά λόγω της υπεραλίευσης, κυρίως από τη Νορβηγία, την Ισλανδία και τα Νησιά Φερόες.

«Η κυβέρνηση απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στοχεύσει αυτές τις χώρες, ώστε να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνονται με τις ποσοστώσεις που έχουν τεθεί από τους υπόλοιπους», ανέφερε.

Ο κ. Ντούλι είπε ότι η νέα ομάδα εργασίας θα παρέχει ένα «χρηματοδοτικό πλαίσιο στήριξης των κοινοτήτων όσο τα ιχθυαποθέματα ανακάμπτουν, λόγω των μέτρων διατήρησης που τίθενται τώρα σε εφαρμογή».

Με πληροφορίες από RTE.ie