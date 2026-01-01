ΔΙΕΘΝΗ

KAΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Διεθνή

Η Ιρλανδία αντιμέτωπη με «τη δυσκολότερη χρονιά για την αλιεία»

Κινδυνεύουν 2.300 θέσεις εργασίας

The LiFO team
The LiFO team
Η Ιρλανδία αντιμέτωπη με «τη δυσκολότερη χρονιά για την αλιεία» Facebook Twitter
Φωτ.: Unsplash
0

Εκπρόσωποι του αλιευτικού τομέα στην Ιρλανδία προειδοποιούν ότι η απώλεια του ενός τρίτου της εθνικής αλιευτικής ποσόστωσης της χώρας για το 2026 σημαίνει πως ο κλάδος οδηγείται στη δυσκολότερη χρονιά που έχει αντιμετωπίσει ποτέ.

Η κυβέρνηση προχωρά στη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας (taskforce) με στόχο τη στήριξη όσων πλήττονται.

Η Seafood Ireland Alliance, ένας συνασπισμός κορυφαίων οργανώσεων αλιείας και μεταποίησης, αναφέρει ότι κινδυνεύουν 2.300 θέσεις εργασίας.

Ο υφυπουργός Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων, Τίμι Ντούλι, συναντήθηκε με εκπροσώπους του κλάδου στο Κίλιμπεγκς της κομητείας Ντόνεγκαλ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι παράκτιες κοινότητες.

Ο υπουργός δήλωσε ότι τα ιχθυαποθέματα στον Ατλαντικό Ωκεανό έχουν μειωθεί δραματικά λόγω της υπεραλίευσης, κυρίως από τη Νορβηγία, την Ισλανδία και τα Νησιά Φερόες.

«Η κυβέρνηση απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στοχεύσει αυτές τις χώρες, ώστε να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνονται με τις ποσοστώσεις που έχουν τεθεί από τους υπόλοιπους», ανέφερε.

Ο κ. Ντούλι είπε ότι η νέα ομάδα εργασίας θα παρέχει ένα «χρηματοδοτικό πλαίσιο στήριξης των κοινοτήτων όσο τα ιχθυαποθέματα ανακάμπτουν, λόγω των μέτρων διατήρησης που τίθενται τώρα σε εφαρμογή».

Με πληροφορίες από RTE.ie

 
 
 

Διεθνή

Tags

0

KAΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΓΑΖΑ ΙΣΡΑΗΛ ΜΚΟ

Διεθνή / Το Ισραήλ απαγορεύει την πρόσβαση 37 ΜΚΟ στη Γάζα

«Οι οργανώσεις που δεν σεβάστηκαν τους κανόνες που αφορούν την ασφάλεια και τη διαφάνεια θα δουν τις άδειές τους να αναστέλλονται», αναφέρει το ισραηλινό υπουργείο Διασποράς και Καταπολέμησης του Αντισημιτισμού
THE LIFO TEAM
ΣΑΝΑΕ ΤΑΚΑΙΤΣΙ ΙΑΠΩΝΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

Διεθνή / Ιαπωνία: Με την πρωθυπουργό μπροστά, οι βουλεύτριες καταγγέλουν ανισότητα στις τουαλέτες 

Σύμφωνα με το αίτημα, κοντά στην κεντρική αίθουσα της ολομέλειας υπάρχει μόνο μία γυναικεία τουαλέτα με δύο θαλάμους, τη στιγμή που στην Κάτω Βουλή έχουν εκλεγεί 73 γυναίκες
THE LIFO TEAM
 
 