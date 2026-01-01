Πώς το μωβ λούπινο της Ισλανδίας προκάλεσε μία κρίση βιοποικιλότητας

Κάθε καλοκαίρι, η Ισλανδία γίνεται λίγο πιο «μωβ», καθώς πλαγιές, ηφαιστειακά πεδία και φιόρδ καλύπτονται από λούπιν, τα άνθη που έχουν γίνει σταρ του Instagram και μόνιμο φόντο σε γάμους, προτάσεις γάμου και ταξιδιωτικές καμπάνιες.

Μόνο που αυτή η instagrammική, κατά τ' άλλα, ομορφιά έχει ένα σοβαρό πρόβλημα: δεν ανήκει εκεί προκαλώντας αλλαγές στη βιοποικιλότητα του νησιού.

Τα λούπινα Nootka δεν είναι ιθαγενή φυτά της Ισλανδίας, έφτασαν στο νησί τη δεκαετία του 1940, σε μια εποχή που η χώρα προσπαθούσε απεγνωσμένα να αντιμετωπίσει τη διάβρωση του εδάφους. Αρχικά, αρκετοί χαρακτήρισαν ιδιοφυή την ιδέα δεδομένου ότι το φυτό είναι ανθεκτικό και «ικανό να κρατά» το χώμα, εμπλουτίζοντας το έδαφος με άζωτο.

Ισλανδία: Πώς αλλάζουν τη βιοποικιλότητα τα λούπινα

Ωστόσο, κανείς δεν υπολόγισε ότι θα εξαπλωνόταν «αρκετά επιθετικά». Χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, τα λούπινα «εκτοπίζουν» ντόια φυτά αλλάζοντας τη σύσταση του εδάφους. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι, με την κλιματική αλλαγή να ευνοεί την ανάπτυξή τους, η εξάπλωσή τους θα επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Το παράδοξο είναι ότι μεγάλο μέρος της ισλανδικής κοινωνίας τα λατρεύει. Για πολλούς, τα λούπινα είναι σύμβολο καλοκαιριού, αισιοδοξίας και αναγέννησης ενός τοπίου που είχε πληγωθεί από αιώνες αποψίλωσης και υπερβόσκησης. Υπάρχουν ακόμη και ομάδες στα social media που υπερασπίζονται το φυτό και αντιδρούν σε κάθε προσπάθεια περιορισμού του.

Οι οικολόγοι, ωστόσο, είναι σαφείς: η αναδάσωση και η αποκατάσταση της φύσης δεν μπορούν να βασίζονται σε «εύκολες λύσεις».

Σε ορισμένες περιοχές, η παρουσία των λούπινων έχει συνδεθεί ακόμη και με αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων, καθώς το έδαφος γίνεται πιο χαλαρό από ό,τι σε περιοχές με ντόπια βλάστηση.

Με πληροφορίες από Guardian

