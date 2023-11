Μπορέλ: Μια φρίκη δεν δικαιολογεί μια άλλη - ΟΗΕ: Αντιμέτωποι με λιμοκτονία οι κάτοικοι της Γάζας

Το μήνυμα πως οι Ισραηλινοί αξίζουν να ζουν με ασφάλεια και ειρήνη με τους γείτονές τους, όπως και οι Παλαιστίνιοι, έστειλε σήμερα ο Ζοζέπ Μπορέλ από το Ισραήλ όσο ο πόλεμος με την Χαμάς συνεχίζεται.

ΟΎπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να μην αναλώνεται από οργή στην απάντησή του στην επίθεση της Χαμάς τον περασμένο μήνα, λέγοντας πως «μια φρίκη δεν δικαιολογεί μιαν άλλη».

Ο Μπορέλ έκανε τα σχόλια αυτά σε επίσκεψη στο Ισραήλ, μιλώντας δίπλα στον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Έλι Κοέν μετά την επίσκεψή τους στο Κιμπούτς Μπε'ερί, ένα από τα σημεία στα οποία επικεντρώθηκε η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. «Αντιλαμβάνομαι την οργή σας αλλά επιτρέψτε μου να σας ζητήσω να μην αναλώνεστε από οργή. Πιστεύω πως αυτό είναι κάτι που μπορούν να σας πουν οι καλύτεροι φίλοι του Ισραήλ», είπε.

Μιλώντας σε ένα κτίριο περιφερειακού συμβουλίου σε κοντινή απόσταση από το κιμπούτς, ο Μπορέλ τόνισε πως η αλληλεγγύη της ΕΕ με το Ισραήλ και η υποστήριξή της στο δικαίωμα της χώρας στην αυτοάμυνα συνάδουν με το διεθνές δίκαιο.

«Όμως είναι ένα πράγμα να υπερασπιζόμαστε το Ισραήλ και είναι άλλο να φροντίζουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη», πρόσθεσε. «Και αυτός είναι ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με την υποστήριξη του Ισραήλ για το δικαίωμα αυτοάμυνας, ζητεί επίσης ανθρωπιστική αρωγή για τρόφιμα, νερό, καύσιμα, προστασία (των ανθρώπων στη Γάζα)", είπε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος έκανε επίσης έκκληση για "άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση» των ομήρων.

Today I saw the devastation in Kibbutz Be’eri that was attacked by Hamas terrorists on 7 October.



Nothing justifies killing women, children, elderly people or abducting them from their homes.



They need to be released immediately and unconditionally. pic.twitter.com/uGAzcwrIj6 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 16, 2023

The EU has condemned the actions of Hamas in the strongest possible terms & is unequivocal about Israel’s right to defend itself in line with IHL.



To ensure these horrors can never happen again, a sustainable political solution must be found quickly.https://t.co/SD2QcIxigX — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 16, 2023

Προειδοποίηση μετά τον Μπορέλ και από τον ΟΗΕ

Την ίδια στιγμή το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) του ΟΗΕ προειδοποίησε σήμερα ότι ο πληθυσμός στην Λωρίδα της Γάζας βρίσκεται αντιμέτωπος με το φάσμα της πείνας και σχεδόν όλοι οι κάτοικοι χρειάζονται απεγνωσμένα επισιτιστική βοήθεια.

«Οι προμήθειες τροφίμων και νερού είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες στη Γάζα» και ελάχιστες – σε σύγκριση με τις υπάρχουσες ανάγκες – περνούν τα σύνορα για να φθάσουν στον παλαιστινιακό θύλακα, υπογραμμίζει η εκτελεστική διευθύντρια του WFP Σίντι Μακέιν.

«Λαμβάνοντας υπόψη τον χειμώνα που βρίσκεται προ των πυλών, τα μη ασφαλή καταφύγια και την έλλειψη καθαρού νερού, οι πολίτες αντιμετωπίζουν άμεσα τον κίνδυνο λιμοκτονίας», προειδοποίησε.

The #Gaza Strip now faces a massive food gap and widespread hunger.



Nearly the entire population is in desperate need of food assistance. https://t.co/T7JP3EVC8X pic.twitter.com/5ZMEWkdWYn — World Food Programme (@WFP) November 16, 2023

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP