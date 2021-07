Σε άλλη μια επιβεβαίωση πως η ζωή μιμείται την τέχνη, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα κίτρινο θαλάσσιο σφουγγάρι να «αράζει» με ένα ροζ αστερία στα βάθη του Ατλαντικού, όπως συνηθίζουν οι πρώτοι διδάξαντες Μπομπ Σφουγγαράκης και Πάτρικ Αστέρης.



Τα δύο πλάσματα κατέγραψε το τηλεχειριζόμενο όχημα Okeanos Explorer της Εθνικής Διοίκησης Ωκεανού και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) σε βάθος άνω των 1.800 μέτρων, μια πλαγιά των υποθαλάσσιων ορέων Retriever, περίπου 320 χιλιόμετρα ανατολικά της Νέας Υόρκης.



Ωστόσο, τη διασκεδαστική αυτή σύμπτωση εντόπισε ο Κρίστοφερ Μα, θαλάσσιος βιολόγος του Μουσείου Σμιθσόνιαν.

«Συνήθως αποφεύγω τέτοιες αναφορές, αλλά ΟΥΑΟΥ. Ο Μπομπ Σφουγγαράκης και ο Πάτρικ της αληθινής ζωής» τουίταρε με ενθουσιασμό ο Μα, προσθέτοντας πως η σύμπτωση των απίθανων χρωμάτων του σφουγγαριού και του αστερία τον κατέλαβε εξ απήνης.

*laugh* I normally avoid these refs..but WOW. REAL LIFE Sponge bob and Patrick! #Okeanos Retreiver seamount 1885 m pic.twitter.com/fffKNKMFjP