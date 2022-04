Μπλίνκεν- Όστιν στο Κίεβο: Επιστροφή Αμερικανών διπλωματών στην Ουκρανία, νέα στρατιωτική βοήθεια

Για πρώτη φορά Αμερικανοί αξιωματούχοι ταξίδεψαν στην Ουκρανία μετά την έναρξη του πολέμου, καθώς οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, Άντονι Μπλίνκεν και Λόιντ Όστιν, βρέθηκαν στο Κίεβο.

Κατά την επίσκεψή τους ανακοίνωσαν τη σταδιακή επιστροφή των Αμερικανών διπλωματών στην Ουκρανία, τον διορισμό νέου Αμερικανού πρεσβευτή στη χώρα, όπως και την παροχή επιπλέον βοήθειας ύψους άνω των 700 εκατ. δολαρίων.

Ο Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες ο Τζο Μπάιντεν θα διορίσει τις επόμενες ημέρες νέα πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ουκρανία την Μπρίτζετ Μπρινκ, νυν πρεσβευτή στη Σλοβακία. Από το 2019 δεν υπάρχει πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ουκρανία, ενώ η επιστροφή της διπλωματικής παρουσίας θα γίνει σταδιακά.

«Από την αρχή των εχθροπραξιών διαθέτουμε μια ομάδα στην Πολωνία η οποία κάνει τη δουλειά αυτή. Από αυτή την εβδομάδα τα μέλη της ομάδας θα πραγματοποιούν ημερήσιες μετακινήσεις στο εσωτερικό της Ουκρανίας», εξήγησε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Επιπλέον η Ουάσινγκτον θα αυξήσει τη στρατιωτική βοήθεια που παρέχει στην Ουκρανία αποδεσμεύοντας 700 εκατ. δολάρια, από τα οποία περίπου τα 300 εκατ. θα βοηθήσουν τους Ουκρανούς να αποκτήσουν από την αγορά τα όπλα που χρειάζονται, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Τα υπόλοιπα θα πάνε στους περιφερειακούς συμμάχους της Ουκρανίας που παρείχαν στη χώρα βοήθεια και οι οποίοι πρέπει να αναπληρώσουν τα αποθέματα όπλων τους.

Παράλληλα περισσότεροι από 50 Ουκρανοί αναμένεται να ολοκληρώσουν σήμερα την εκπαίδευσή τους στη χρήση πυροβόλων Howitzer, τα οποία έχει αρχίσει να στέλνει η Ουάσινγκτον στο Κίεβο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι.

Οι δύο Αμερικανοί υπουργοί ταξίδεψαν στην Πολωνία το Σάββατο και από εκεί μετέβησαν οδικώς στο Κίεβο, όπου χθες- Κυριακή- συναντήθηκαν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα και τον Ολέξι Ρέζνικοφ.

Για λόγους ασφαλείας η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με μεγάλη μυστικότητα και επιβεβαιώθηκε από την Ουάσινγκτον μόνο αφού ο Μπλίνκεν και ο Όστιν είχαν αποχωρήσει από το ουκρανικό έδαφος. Ωστόσο, ο Ζελένσκι είχε αναφερθεί από το Σάββατο στην επίσκεψη, ενώ Ουκρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν χθες την παρουσία των δύο Αμερικανών υπουργών στο Κίεβο.

Πυρκαγιά σε δεξαμενές καυσίμων, κοντά στα σύνορα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δεξαμενές καυσίμων, σε εγκατάσταση στο Μπριάνσκ στη Ρωσία, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων με την Ουκρανία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα και πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο, ανακοίνωσε η υπηρεσία έκτακτων καταστάσεων της περιοχής. Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Someone caught what appears to be the second explosion in Bryansk early this morning. Seems to be the one that hit the storage area. pic.twitter.com/0skf20TXoA