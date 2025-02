Μπλέικ Λάιβλι: Το Χόλιγουντ της «γυρνά την πλάτη» εν μέσω δικαστικής διαμάχης με τον Μπαλντόνι

Με το βλέμμα στραμμένο στην πολύκροτη δικαστική διαμάχη μεταξύ Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι, βρίσκονται τα διεθνή μέσα.

Η δίκη τους έχει οριστεί για τον Μάρτιο του 2026, ωστόσο σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας, η Μπλέικ Λάιβλι και ο σύζυγός της, Ράιαν Ρέινολντς, βλέπουν την κατάσταση να στρέφεται εναντίον τους.

Οι δυο τους, στον απόηχο της διαμάχης έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στο γκαλά του «Saturday Night Live 50» στη Νέα Υόρκη, για τα 50 χρόνια του δημοφιλούς σόου.

Εκεί, όταν η Τίνα Φέι ρώτησε τον Ράιαν Ρέινολντς πώς αισθάνεται, ο ηθοποιός απάντησε «Υπέροχα! Γιατί, τι έχετε ακούσει;», υπονοώντας τη νομική διαμάχη . Αντί για γέλια όμως, επικράτησε αμηχανία στο κοινό, στο οποίο βρισκόταν μεταξύ άλλων ο Κέβιν Κόστνερ και η Σερ, οι οποίοι φάνηκαν να μην εκτιμούν το χιούμορ του.

«Η Μπλέικ και ο Ράιαν ήταν το θέμα συζήτησης όλης της βραδιάς, και πολλοί τους απέφευγαν» ανέφερε πηγή στη Daily Mail, ενώ σημειώνεται πως μετά από μία ώρα το ζευγάρι αποχώρησε, προτού καν ξεκινήσει το επίσημο after-party. Η Μπλέικ Λάιβλι κατά τις ίδιες πληροφορίες ήταν νευρική και ταραγμένη.

As her bitter dispute with Justin Baldoni intensifies, fans - and even A-list pals - seem to be deserting her... Is there anyone left on Team Blake at all? https://t.co/RsFRBrcQ8X