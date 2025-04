Μπλακ άουτ σε Ισπανία και Πορτογαλία - Ο λόγος

Μεγάλα τμήματα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, συμπεριλαμβανομένων της Μαδρίτης και της Λισαβόνας, επλήγησαν από εκτεταμένη διακοπή ρεύματος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ισπανικών μέσων ενημέρωσης, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης, καθώς το Εθνικό Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας (INCIBE) και οι κυβερνήσεις της Ισπανίας και της Πορτογαλίας διερευνούν αυτή την πιθανότητα. ​Ο ισπανικός διαχειριστής του ηλεκτρικού δικτύου, Red Eléctrica, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνεργασία με εταιρείες ενέργειας για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, τμήματα της Γαλλίας φαίνεται επίσης να έχουν επηρεαστεί από το μπλακ άουτ, ενώ στην Ισπανία χωρίς ρεύμα έμειναν και μεγάλες πόλεις όπως η Σεβίλλη, η Βαρκελώνη και η Βαλένθια.

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι σημειώθηκαν και σοβαρά προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες, με τις τηλεφωνικές γραμμές να τίθενται εκτός λειτουργίας σε διάφορες περιοχές.

Η ισπανική εθνική εταιρεία σιδηροδρόμων, Renfe, ανακοίνωσε ότι στις 12:30 τοπική ώρα (13:30 ώρα Ελλάδας) διακόπηκε η «ολόκληρη εθνική ηλεκτρική τροφοδοσία», με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση όλων των συρμών και την αναστολή των αναχωρήσεων σε όλους τους σταθμούς της χώρας.

Λόγω της διακοπής ρεύματος, ανεστάλη προσωρινά η διεξαγωγή των αγώνων στο διεθνές τουρνουά τένις Madrid Open, προκαλώντας ανησυχία για τη συνέχιση της διοργάνωσης.

Το ισπανικό υπουργείο Υγείας ανέφερε ανάρτησή του ότι βρίσκεται σε επαφή με τις περιφερειακές αρχές για να «αξιολογήσει το εύρος της εκτεταμένης διακοπής ρεύματος» και προσπάθησε να καθησυχάσει το κοινό επισημαίνοντας ότι «τα νοσοκομεία διαθέτουν συμπληρωματικά συστήματα». Αναφορές ότι αρκετά νοσοκομεία λειτουργούν με γεννήτριες.

Η διακοπή ρεύματος έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό χάος σε πολλές πόλεις. Η Γενική Διεύθυνση Τροχαίας (DGT) κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια και οι πινακίδες πληροφόρησης. Στην πλατεία Θιβέλες της Μαδρίτης επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Η Ατότσα, ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός της Μαδρίτης, εκκενώθηκε πλήρως, ενώ πολλοί επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε τρένα που είχαν ήδη ξεκινήσει τη διαδρομή τους. Παρόμοιες σκηνές καταγράφονται και στο μετρό της Μαδρίτης, όπου η υπηρεσία έχει διακοπεί και οι σταθμοί εκκενώνονται σταδιακά.

Η AENA, διαχειρίστρια εταιρεία των ισπανικών αεροδρομίων, ανέφερε ότι παρουσιάζονται καθυστερήσεις και προβλήματα στις πτήσεις και συνέστησε στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για ενημέρωση.

Στην Αραγονία, έχει ενεργοποιηθεί το Επίπεδο 1 του Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών, ενώ στη Μαδρίτη η Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών 112 συνεχίζει να λειτουργεί χάρη σε γεννήτριες και ζητά από τους πολίτες να καλούν μόνο σε πραγματικές περιπτώσεις ανάγκης.

«Το μετρό βυθίστηκε ξαφνικά στο σκοτάδι – Μετά ανεβήκαμε 15 ορόφους με τις σκάλες»

Η Maddie Sephton, κάτοικος δυτικού Λονδίνου, βρισκόταν στο μετρό της Μαδρίτης όταν σημειώθηκε η διακοπή ρεύματος: «Ανεβήκαμε στο τρένο και όλα ήταν κανονικά», δήλωσε στο Sky News. «Αλλά ξαφνικά όλα βυθίστηκαν στο σκοτάδι».

Παρέμεινε εγκλωβισμένη στο τρένο για 20 λεπτά, μέχρι που ένας υπάλληλος άνοιξε χειροκίνητα τις πόρτες. Η Maddie, η οποία κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο, αναγκάστηκε να ανέβει με τις αποσκευές της 15 ορόφους με τα πόδια για να εξέλθει από τον σταθμό.

«Οι ανελκυστήρες δεν λειτουργούν – κάτι που κάνει την κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη για ηλικιωμένους και άτομα με κινητικά προβλήματα», πρόσθεσε. Στην επιφάνεια, «όλοι στέκονται και περιμένουν», είπε χαρακτηριστικά.

Οι μπάρες δεν δέχονται πληρωμές με κάρτες, τα ΑΤΜ δεν λειτουργούν και τα φανάρια παραμένουν εκτός λειτουργίας.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο και έχω μόνο 15 ευρώ στο πορτοφόλι μου – δεν μπορώ να κάνω ανάληψη από ΑΤΜ», συμπλήρωσε.

«Ένα ζευγάρι προσφέρθηκε να μας πάρει μαζί του με ταξί προς το αεροδρόμιο. Η πτήση τους είναι στις 16:30, οπότε είναι πιο χαλαροί – αλλά η δική μου πτήση για το Λονδίνο είναι στις 15:00 και είμαι αγχωμένη», σημείωσε η Maddie.

«Ο κόσμος περπατά χωρίς προορισμό και χωρίς να ξέρει τι να κάνει», κατέληξε.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας και η υπουργός Ενέργειας μεταβαίνουν στον διαχειριστή του δικτύου

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας και η υπουργός Ενέργειας κατευθύνονται προς τα κεντρικά γραφεία της Red Eléctrica στη Μαδρίτη για να παρακολουθήσουν από κοντά την εξέλιξη της κατάστασης, όπως μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα Cadena Ser επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές.