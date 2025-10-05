ΔΙΕΘΝΗ
«Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη»: Πώς ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου για το σχέδιο στη Γάζα

«Τα δημόσια μηνύματα του Τραμπ και η διπλωματία» έφεραν Ισραήλ και Χαμάς «πιο κοντά από ποτέ» στον τερματισμό του πολέμου

Φωτ.: ΕΡΑ
«Είμαστε κοντά» σε μια ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο Axios χθες Σάββατο, εκφράζοντας την πρόθεσή του να πιέσει για την ολοκλήρωσή της τις επόμενες ημέρες.

«Είπα, "Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη". Ήταν σύμφωνος με αυτό», φανέρωσε ο Τραμπ. «Πρέπει να το δεχτείς. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Μαζί μου, πρέπει να είσαι καλά».

Το Axios επισημαίνει πως αυτό αποτελεί μια σημαντική πτυχή της συνάντησης καθώς τα δημόσια μηνύματα του Τραμπ και η διπλωματία στο παρασκήνιο την Παρασκευή έφεραν το Ισραήλ και τη Χαμάς πιο κοντά από ποτέ στον τερματισμό ενός πολέμου που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Τελεσίγραφα Νετανιάχου και Τραμπ στη Χαμάς

Από το Σάββατο το πρωί, τοπική ώρα, ο ισραηλινός στρατός φέρεται να έχει στραφεί σε αμυντικές επιχειρήσεις στη Γάζα και είχε σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές πέραν εκείνων που απαιτούνταν για την προστασία των δυνάμεών του, όπως ανέφεραν οι ίδιοι οι IDF.

Πρόκεται για εξέλιξη μετά την έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ισραήλ την Παρασκευή να σταματήσει τις επιδρομές του και να ξεκινήσει συνομιλίες με τη Χαμάς για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι είχε σταματήσει την επίθεση του Ισραήλ για να «προετοιμαστεί για την άμεση εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», ανέφερε το γραφείο του.

Στο μεταξύ, ο Τραμπ δημοσίευσε έναν χάρτη της προτεινόμενης αρχικής ισραηλινής αποχώρησης από τμήματα της Γάζας που θα πραγματοποιηθεί όταν απελευθερωθούν οι όμηροι. Πρόκειται για χάρτη που έχει κοινοποιηθεί στη Χαμάς, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει, η εκεχειρία θα τεθεί ΑΜΕΣΩΣ σε ισχύ, θα ξεκινήσει η ανταλλαγή ομήρων και αιχμαλώτων και θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την επόμενη φάση αποχώρησης, η οποία θα μας φέρει κοντά στο τέλος αυτής της ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 3.000 ΧΡΟΝΩΝ. ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ!», έγραψε ο Τραμπ.

Η αρχική γραμμή αποχώρησης θα είναι το βασικό ζήτημα στις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που θα ξεκινήσουν στην Αίγυπτο τη Δευτέρα.

Στο τηλεοπτικό διάγγελμά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε: «Έδωσα οδηγίες στη διαπραγματευτική ομάδα να πάει την Αίγυπτο για να οριστικοποιήσουμε τις τεχνικές λεπτομέρειες».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πρόσθεσε: «Ελπίζω ότι εντός των επόμενων ημερών θα μπορέσουμε να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας (…) κατά τη διάρκεια της γιορτής του Σουκότ» και ότι «η στρατιωτική και διπλωματική πίεση» ανάγκασαν τη Χαμάς να τους απελευθερώσει.

Με πληροφορίες από Axios

 
