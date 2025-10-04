«Δεν θα ανεχθώ καθυστερήσεις» - Νέα προειδοποίηση Τραμπ σε Χαμάς

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί τη Χαμάς, πως «δεν θα ανεχτεί καμία καθυστέρηση» στην εφαρμογή του σχεδίου του για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ.

Μέσω Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε το μήνυμα: «Δεν θα ανεχτώ καθυστερήσεις, που πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβούν, ή οποιοδήποτε αποτέλεσμα που θα έθετε ξανά τη Γάζα σε κίνδυνο. Ας το κάνουμε αυτό, ΓΡΗΓΟΡΑ. Όλοι θα έχουν δίκαιη αντιμετώπιση». Παράλληλα, προτρέπει τη Χαμάς να «κινηθεί γρήγορα», απειλώντας με τελεσίγραφο ότι διαφορετικά «όλα θα χαθούν».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ικανοποιημένος που το Ισραήλ «σταμάτησε προσωρινά τους βομβαρδισμούς ώστε να δώσει μια ευκαιρία να υλοποιηθεί η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρηνευτική συμφωνία», παρόλο που στη Γάζα φέρονται να σκοτώθηκαν δεκάδες ακόμη άτομα από επιδρομές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά το κάλεσμα του Τραμπ.

Σκοτώθηκαν δεκάδες στη Γάζα παρά το κάλεσμα Τραμπ

Παρά το κάλεσμα του Τραμπ για τον τερματισμό των βομβαρδισμών, το Ισραήλ εξαπέλυσε κι άλλη επίθεση, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους σε μόλις μία ημέρα.

Το υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από τη Χαμάς, σε ενημέρωσή του ανέφερε ότι 265 τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της Γάζας. Την ίδια ώρα άνθρωποι παραμένουν κάτω από τα ερείπια, ενώ η παροχή βοήθειας προς αυτούς αυτή τη στιγμή είναι αδύνατη, μετά τους τελευταίους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην περιοχή.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι η Χαμάς συμφωνεί να απελευθερώσει τους ομήρους, αλλά ζητά αλλαγές στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, έχουν αρχίσει να διατυπώνονται μηνύματα συγκρατημένης αισιοδοξίας. Όμως, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, σημειώθηκαν πολλαπλές εκρήξεις στη Γάζα, ενώ η Πόλη της Γάζας επλήγη από τρεις ξεχωριστές αεροπορικές επιδρομές, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο, λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς.

Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ προβλέπει ότι όλοι από τους εναπομείναντες 48 ομήρους, εκ των οποίων πιστεύεται ότι οι 20 είναι ακόμη ζωντανοί , θα απελευθερωθούν από τη Χαμάς εντός 72 ωρών από την αποδοχή της συμφωνίας.

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι συμφωνεί επί της αρχής με το σχέδιο και θα προχωρήσει στην απελευθέρωση των ομήρων, αλλά επιθυμεί περαιτέρω διαπραγματεύσεις για ορισμένα βασικά σημεία.

Στη Γάζα οι αντιδράσεις κυμαίνονταν από την ελπίδα έως τη βαθιά καχυποψία. Κάποιοι φοβούνται ότι η Χαμάς έχει πέσει σε παγίδα και ότι το Ισραήλ θα πάρει πίσω τους ομήρους του μόνο και μόνο για να συνεχίσει τον πόλεμο. Άλλοι πιστεύουν ότι ανοίχθηκε μια ιστορική ευκαιρία για να μπει τέλος σε δύο χρόνια καταστροφής.

Προς το παρόν, κυριαρχεί η αβεβαιότητα. Υπάρχει αισιοδοξία, αλλά και αμφιβολίες, καθώς οι Παλαιστίνιοι περιμένουν να δουν αν τα λόγια στο χαρτί αρκούν για να τερματιστεί πραγματικά ο πόλεμος.

