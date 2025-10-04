ΔΙΕΘΝΗ
Γάζα: Αναφορές για 57 νεκρούς λίγο αφότου ο Τραμπ δήλωσε ικανοποιημένος με την παύση των ισραηλινών επιθέσεων

Η παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας αναφέρει δεκάδες νεκρούς στον θύλακα, παρά την έκκληση του Αμερικανού προέδρου για παύση των βομβαρδισμών

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τουλάχιστον 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα από ισραηλινές επιθέσεις, παρά την έκκληση Τραμπ, να παύσουν οι βομβαρδισμοί.

Λίγο μετά την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στην οποία δήλωσε ικανοποιημένος που το Ισραήλ σταμάτησε τις επιθέσεις, η παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας, ανέφερε, ότι από τα ξημερώματα του Σαββάτου σκοτώθηκαν 57 άτομα στη Λωρίδα της Γάζας.

Μέσω Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε το μήνυμα: «Δεν θα ανεχτώ καθυστερήσεις, που πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβούν, ή οποιοδήποτε αποτέλεσμα που θα έθετε ξανά τη Γάζα σε κίνδυνο. Ας το κάνουμε αυτό, ΓΡΗΓΟΡΑ. Όλοι θα έχουν δίκαιη αντιμετώπιση». Παράλληλα, προτρέπει τη Χαμάς να «κινηθεί γρήγορα», απειλώντας με τελεσίγραφο ότι διαφορετικά «όλα θα χαθούν».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ικανοποιημένος που το Ισραήλ «σταμάτησε προσωρινά τους βομβαρδισμούς ώστε να δώσει μια ευκαιρία να υλοποιηθεί η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρηνευτική συμφωνία», παρόλο που στη Γάζα φέρονται να σκοτώθηκαν δεκάδες ακόμη άτομα από επιδρομές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά το κάλεσμα του Τραμπ.

Ωστόσο, οι αναφορές από τη Λωρίδα της Γάζας κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς.

«Ο απολογισμός των νεκρών από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς ανέρχεται σε 57 σήμερα, οι 40 εκ των οποίων στην Πόλη της Γάζας», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος αυτής της υπηρεσίας διάσωσης που υπάγεται στην κυβέρνηση της Χαμάς.

Οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στα μέσα ενημέρωσης στη Γάζα και η δυσκολία πρόσβασης στον θύλακα, δεν επέτρεψαν στο Γαλλικό Πρακτορείο να επαληθεύσει αυτές τις πληροφορίες από ανεξάρτητες πηγές.

 
 

