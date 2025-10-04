Τελεσίγραφα Νετανιάχου και Τραμπ στη Χαμάς, την ώρα που οι νεκροί στη Γάζα αυξάνονται

Εν αναμονή των εξελίξεων με το σχέδιο του Τραμπ για την επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα και τις προθεσμίες του Αμερικανού προέδρου στη Χαμάς, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε από τους διαπραγματευτές της χώρας του να μεταβούν στο Κάιρο.

Στο τηλεοπτικό διάγγελμά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε: «Έδωσα οδηγίες στη διαπραγματευτική ομάδα να πάει την Αίγυπτο για να οριστικοποιήσουμε τις τεχνικές λεπτομέρειες».

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε: «Ελπίζω ότι εντός των επόμενων ημερών θα μπορέσουμε να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας (…) κατά τη διάρκεια της γιορτής του Σουκότ» και πρόσθεσε, ότι «η στρατιωτική και διπλωματική πίεση» ανάγκασαν τη Χαμάς να τους απελευθερώσει.

Η εβραϊκή γιορτή Σουκότ (Σκηνοπηγία) ξεκινά το βράδυ της Δευτέρας, 6 Οκτωβρίου και διαρκεί επτά ημέρες, μέχρι τις 13 του μηνός. Κλείνοντας την αναφορά του στην παλαιστινιακή οργάνωση, ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι θα αφοπλίσει τη Χαμάς, είτε μέσω του σχεδίου του Τραμπ είτε με στρατιωτικά μέσα.

«Η Χαμάς θα αφοπλιστεί (…) αυτό θα γίνει είτε με τη διπλωματία, μέσω του σχεδίου Τραμπ, είτε στρατιωτικά από εμάς. Το έχω πει και στην Ουάσινγκτον. Αυτό θα γίνει, με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο, αλλά θα γίνει», είπε χαρακτηρίστηκα.

«Δεν θα ανεχθώ καθυστερήσεις» - Νέα προειδοποίηση Τραμπ σε Χαμάς

Μέσω Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε το μήνυμα: «Δεν θα ανεχτώ καθυστερήσεις, που πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβούν, ή οποιοδήποτε αποτέλεσμα που θα έθετε ξανά τη Γάζα σε κίνδυνο. Ας το κάνουμε αυτό, ΓΡΗΓΟΡΑ. Όλοι θα έχουν δίκαιη αντιμετώπιση». Παράλληλα, προτρέπει τη Χαμάς να «κινηθεί γρήγορα», απειλώντας με τελεσίγραφο ότι διαφορετικά «όλα θα χαθούν».



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ικανοποιημένος που το Ισραήλ «σταμάτησε προσωρινά τους βομβαρδισμούς ώστε να δώσει μια ευκαιρία να υλοποιηθεί η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρηνευτική συμφωνία», παρόλο που στη Γάζα φέρονται να σκοτώθηκαν δεκάδες ακόμη άτομα από επιδρομές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά το κάλεσμα του Τραμπ.

Αναφορές για 57 νεκρούς στη Γάζα παρά την έκκληση Τραμπ για παύση των επιθέσεων

Ωστόσο, οι αναφορές από τη Λωρίδα της Γάζας κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς.



«Ο απολογισμός των νεκρών από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς ανέρχεται σε 57 σήμερα, οι 40 εκ των οποίων στην Πόλη της Γάζας», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος αυτής της υπηρεσίας διάσωσης που υπάγεται στην κυβέρνηση της Χαμάς.



Οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στα μέσα ενημέρωσης στη Γάζα και η δυσκολία πρόσβασης στον θύλακα, δεν επέτρεψαν στο Γαλλικό Πρακτορείο να επαληθεύσει αυτές τις πληροφορίες από ανεξάρτητες πηγές.

Γάζα: Μεγάλες συγκεντρώσεις για τους ακτιβιστές του στολίσκου - Πάνω από 1 εκατ. στη Ρώμη

Την ίδια ώρα πλήθη συγκεντρώνονται στις πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις των χωρών, ως ένδειξη αλληλεγγύης στους ακτιβιστές του στολίσκου, Gaza Sumud Flottilla, που αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ και κρατούνται. Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών πήραν μέρος το απόγευμα του Σαββάτου σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης και του Gaza Sumud Flottilla, η οποία οργανώθηκε στη Ρώμη στην Ιταλία.



Πολλές χιλιάδες συγκεντρώθηκαν και στη Βαρκελώνη, με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και των εκατοντάδων ακτιβιστών που προσπάθησαν να φτάσουν στον θύλακα με τα πλοία του στολίσκου, αλλά τους σταμάτησε ο ισραηλινός στρατός.

Όσο για τους Έλληνες ακτιβιστές του στολίσκου και οι 27, όπως και τα άλλα μέλη των πληρωμάτων του στολίσκου Global Sumud Flotilla παραμένουν σε κέντρο κράτησης στην έρημο Νεγκέβ παραμένουν, έως ότου απελαθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 11 από αυτούς πραγματοποιούν απεργία πείνας, ζητώντας να τερματιστεί η παράνομη, όπως αναφέρουν, κράτησή τους, μέχρι να αφεθούν ελεύθεροι.

Πληροφορίες μεταδίδουν, ότι πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχουν τεθεί υπό κράτηση φέρεται να ξεπερνά τους 400. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ορισμένοι από τους Έλληνες ακτιβιστές έχουν υπογράψει ότι επιθυμούν να παραιτηθούν από ένδικα βοηθήματα σε αντίθεση με άλλους, που δεν το έχουν κάνει και συνεπώς, θα πρέπει να περάσουν από ακροαματική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μέσα στο κέντρο κράτησης. Η διαδικασίες είναι χρονοβόρες και ενδεχομένως να σημειωθούν περαιτέρω καθυστερήσεις.