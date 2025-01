Μπαράκ Ομπάμα: Το πρώτο σχόλιο-απάντηση στις φήμες ότι χωρίζει με τη Μισέλ

«Χρόνια πολλά στον έρωτα της ζωής μου, Μισέλ Ομπάμα», γράφει ο Μπαράκ Ομπάμα στη νέα του ανάρτηση αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο τις φήμες περί χωρισμού τους.

Συγκεκριμένα, μετά από μία ημέρα με έντονη φημολογία για διαζύγιο μεταξύ Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα, που εντάθηκε από το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δεν ευχήθηκε στη σύζυγό του για τα γενέθλιά της, θέλοντας να διαψεύσει τα περί κρίσης στον γάμο του.

«Χρόνια πολλά στον έρωτα της ζωής μου, @MichelleObama. Γεμίζεις κάθε δωμάτιο με ζεστασιά, σοφία, χιούμορ και χάρη - και δείχνεις όμορφη κάνοντάς το. Είμαι τόσο τυχερός που μπορώ να αντιμετωπίζω τις περιπέτειες της ζωής μαζί σου. Σ’ αγαπώ!» έγραψε στο Χ.

Happy birthday to the love of my life, @MichelleObama. You fill every room with warmth, wisdom, humor, and grace – and you look good doing it. I’m so lucky to be able to take on life's adventures with you. Love you! pic.twitter.com/WTrvxlNVa4