Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στηρίζει την πρόταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας περί κατάργησης της πνευματικής ιδιοκτησίας στα εμβόλια για τον Covid-19, ειδικά μετά τις πιέσεις που δέχτηκε από Δημοκρατικούς αλλά και από περισσότερες από 100 χώρες.

«Αυτή είναι μια παγκόσμια κρίση για την υγεία και οι εξαιρετικές συνθήκες της πανδημίας COVID-19 απαιτούν έκτακτα μέτρα.

»Η διοίκηση πιστεύει ακράδαντα στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά για χάρη του τερματισμού αυτής της πανδημίας, υποστηρίζει την παραίτηση από αυτές τις προστασίες σε ό,τι αφορά στα εμβόλια κατά του COVID-19», ανέφερε η εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα εμπορίου, Katherine Tai σε δήλωσή της.

«Καθώς διασφαλίζεται η παροχή εμβολίων για τον αμερικανικό λαό, η διοίκηση Μπάιντεν θα συνεχίσει να εντείνει τις προσπάθειές της - σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και όλους τους πιθανούς εταίρους - για την επέκταση της παραγωγής και της διανομής εμβολίων.

»Θα εργαστεί επίσης για την αύξηση των πρώτων υλών που απαιτούνται για την παραγωγή αυτών των εμβολίων», πρόσθεσε.

Ο Μπάιντεν, που είχε ταχθεί υπέρ της άρσης των πατεντών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, δήλωσε ότι στηρίζει αυτήν την πρόταση, έπειτα από ομιλία του στον Λευκό Οίκο.

«Ναι, θα μιλήσω για αυτό αργότερα σήμερα», απάντησε στους δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε για το θέμα.

Η εκπρόσωπος των ΗΠΑ για θέματα εμπορίου, εξέδωσε την ανακοίνωσή της λίγο μετά τη δήλωση Μπάιντεν.

Σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις στους κόλπους του ΠΟΥ για να διασφαλίσουν ότι η άρση θα υλοποιηθεί, όμως προειδοποίησε ότι οι συζητήσεις αυτές μπορεί να πάρουν χρόνο. Οι αποφάσεις του ΠΟΥ πρέπει να εγκριθούν ομόφωνα από όλα τα μέλη του.

Οι ΗΠΑ και ορισμένες άλλες χώρες είχαν μπλοκάρει προηγουμένως τις διαπραγματεύσεις στον ΠΟΥ, όταν η Ινδία και η Νότια Αφρική κατέθεσαν πρόταση άρσης των πατεντών, με στόχο να βοηθηθούν οι φτωχές χώρες να παρασκευάσουν εμβόλια για την Covid-19 χρησιμοποιώντας την πνευματική ιδιοκτησία φαρμακευτικών εταιρειών.

Θετικές αντιδράσεις από τον ΠΟΥ

Για «μνημειώδη στιγμή στη μάχη κατά του Covid-19» έκανε λόγο ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου να στηρίξει την άρση της πνευματικής ιδιοκτησίας για τα εμβόλια.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους έγραψε ότι η δέσμευση του Αμερικανού προέδρου και της εκπροσώπου των ΗΠΑ για θέματα εμπορίου Κάθριν Τάι να στηρίξουν την άρση των πατεντών είναι ένα «πανίσχυρο παράδειγμα» της αμερικανικής ηγεσίας στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων υγειονομικών προκλήσεων.

«Η στήριξη του Λευκού Οίκου σε αυτήν την προσωρινή άρση των πατεντών για τα εμβόλια αντικατοπτρίζει τη σοφία και την ηθική ηγεσία των ΗΠΑ» για την ισότιμη πρόσβαση στα εμβόλια και τον τερματισμό της πανδημίας, πρόσθεσε ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ.

This is a monumental moment in the fight against #COVID19. The commitment by @POTUS Joe Biden & @USTradeRep @AmbassadorTai to support the waiver of IP protections on vaccines is a powerful example of 🇺🇸 leadership to address global health challenges. pic.twitter.com/3iBt3jfdEr