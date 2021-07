Οι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπου κυκλοφορούν ψευδείς πληροφορίες για τα εμβόλια, «σκοτώνουν τους ανθρώπους», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

«Σκοτώνουν τους ανθρώπους. Η μοναδική πανδημία που έχουμε πλήττει εκείνους που δεν είναι εμβολιασμένοι. Σκοτώνουν τους ανθρώπους», σχολίασε, απαντώντας σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε ποιο μήνυμα στέλνει στις πλατφόρμες, όπως το Facebook.

Reporter: "On Covid misinformation, what's your message to platforms like Facebook?"



Biden: "They're killing people" pic.twitter.com/SsSksFzytZ