Ο Τζο Μπάιντεν εκτίμησε χθες ότι η έκβαση της δίκης για τον φόνο από τον λευκό πρώην αστυνομικό Ντέρεκ Σόβιν του μαύρου Τζορτζ Φλόιντ μπορεί να αποτελέσει «ένα γιγαντιαίο βήμα μπροστά» για να υπάρξει δικαιοσύνη στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος στηλίτευσε ότι αυτού του είδους οι ετυμηγορίες είναι ακόμη πολύ σπάνιες σε μια χώρα που μαστίζεται από συστημικό ρατσισμό. «Αυτή η ετυμηγορία μπορεί να είναι ένα γιγαντιαίο βήμα μπροστά στην πορεία προς τη δικαιοσύνη στην Αμερική», είπε ο κ. Μπάιντεν στη διάρκεια σύντομου διαγγέλματός του από τον Λευκό Οίκο.

Για τον Τζο Μπάιντεν, «ο συστημικός ρατσισμός αμαυρώνει την ψυχή του έθνους μας». Παράλληλα ανέφερε πως επικοινώνησε με την οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ και εξήρε το κουράγιο της. Η ετυμηγορία στη δίκη του Ντέρεκ Σόβιν, αν και δεν θα «φέρει πίσω» τον «αδελφό και πατέρα» Τζορτζ Φλόιντ, «μπορεί να γίνει» σημείο καμπής, να φέρει «σημαντική αλλαγή», έκρινε καλώντας τους Αμερικανούς να «ενωθούν» στον αγώνα εναντίον των φυλετικών διακρίσεων.

«Έχει έρθει η ώρα αυτή η χώρα να ενωθεί», είπε, καλώντας όλους τους Αμερικανούς να μην «ξεχάσουν ποτέ» την υπόθεση Φλόιντ. «Πρέπει να ακούσουμε: ‘Δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν μπορώ να αναπνεύσω’: αυτές ήταν οι τελευταίες λέξεις του Τζορτζ Φλόιντ. Δεν μπορούμε να τις αφήσουμε να χαθούν μαζί του. Πρέπει να συνεχίσουμε να ακούμε αυτές τις λέξεις».



“I can’t breathe.”



Those were George Floyd’s last words.



We cannot let them die with him. We have to keep hearing them.



We must not turn away. We cannot turn away.