Οι ένορκοι της δίκης του Ντέρεκ Σόβιν, του 45χρονου πρώην αστυνομικού που κατηγορείται για ανθρωποκτονία, ακούσια ανθρωποκτονία και βιαιοπραγία που προκάλεσε τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, κατέληξαν στην ενοχή του για όλες τις κατηγορίες.

Έξω από το δικαστήριο είχε συγκεντρωθεί πλήθος ανθρώπων αναμένοντας την ανακοίνωση της ετυμηγορίας:

Crowds chant outside the Hennepin County Government Center waiting for the verdict in the #DerekChauvinTrial. The court will be open by 4 pm. There will be a lot of emotions no matter what the verdict is. pic.twitter.com/Wc1p3ec8Aa