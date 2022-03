Μόσχα: Συνελήφθησαν 5 παιδιά που πήγαν λουλούδια στην πρεσβεία της Ουκρανίας

Η αστυνομία της Μόσχας συνέλαβε δύο γυναίκες και πέντε παιδιά που ήθελαν να αφήσουν λουλούδια στην ουκρανική πρεσβεία, ενώ κρατούσαν χαρτιά με μηνύματα κατά του πολέμου.

Τα παιδιά, ηλικίας από 7 έως 11 ετών, κρατήθηκαν μαζί με τις μητέρες τους σε βαν της αστυνομίας, προτού μεταφερθούν σε αστυνομικό τμήμα. Ώρες αργότερα αφέθηκαν όλοι τους ελεύθεροι, σύμφωνα με την ανθρωπολόγο Αλεξάντρα Αρκίποβα, η οποία ανάρτησε φωτογραφίες και βίντεο από το περιστατικό, στον λογαριασμό της στο Facebook.

Οι δύο γυναίκες που συνελήφθησαν ήταν η Εκατερίνα Ζαβίζιον και η Όλγα Άλτερ, σύμφωνα με την Αρκίποβα. Μαζί τους ήταν πέντε παιδιά, οι Λίζα και Γκόσα 11 ετών, Μάτβεϊ 9 ετών, Νταβίντ και Σοφία 7 ετών.

Στις φωτογραφίες φαίνεται ότι τα παιδιά κρατούσαν ένα χαρτί που έγραφε «Όχι στον πόλεμο» και άλλο ένα που είχε μια ρωσική και μια ουκρανική σημαία και μίλα καρδιά.

Σε βίντεο, η μία από τις γυναίκες φαίνεται να εξηγεί σε ένα κοριτσάκι που κλαίει, με κάγκελα ανάμεσά τους, ότι «η αποστολή είναι λιγότεροι άνθρωποι να συγκεντρώνονται και να λένε ότι είναι ενάντια στον πόλεμο».

Η αστυνομία, σύμφωνα με την Αρκίποβα, απείλησε να αφαιρέσει από τις γυναίκες την επιμέλεια των πέντε παιδιών. Είναι αντιμέτωπες με δίκη και πρόστιμο, για κατηγορίες που δεν έχουν διευκρινιστεί. «Οι γονείς φοβούνται», έγραψε η ανθρωπολόγος, που εργάζεται στη Ρωσική Προεδρική Ακαδημία Εθνικής Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης.

Τα παιδιά ηλικίας έως 14 ετών δεν μπορούν να κρατούνται νόμιμα για πάνω από τρεις ώρες, σύμφωνα με το OVD- Info, που παρακολουθεί τις διαμαρτυρίες και τις συλλήψεις σε όλη τη Ρωσία.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα, σχολίασε ότι το περιστατικό είναι ένα ακόμη σημάδι του κόστους που έχει για τα παιδιά ο πόλεμος του Πούτιν κατά της Ουκρανίας.

«Ο Πούτιν είναι σε πόλεμο με τα παιδιά. Στην Ουκρανία, όπου οι πύραυλοί του χτύπησαν νηπιαγωγεία και ορφανοτροφεία, αλλά και στη Ρωσία», έγραψε και αναφέροντας τα ονόματα και τις ηλικίες των παιδιών συμπλήρωσε ότι πέρασαν «μία νύχτα πίσω από τα κάγκελα» στη Μόσχα, λόγω των πλακάτ που έγραφαν «Όχι στον πόλεμο». «Τόσο φοβισμένος είναι αυτός ο άνδρας», σχολίασε ο Κουλέμπα αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο.

