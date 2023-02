Μόσχα: Φωτιά σε ξενοδοχείο- 7 νεκροί, ανάμεσά τους και δύο παιδιά

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 ακόμα τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε φωτιά σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Μόσχας.

Μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονται και δύο παιδιά όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας ενώ από το πολυώροφο κτίριο απομακρύνθηκαν περίπου 200 πολίτες.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία, όπως μεταδίδει το Tass, η φωτιά οφείλεται σε εμπρησμό.

Η πυρκαγιά, κατασβέστηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές ξεκινά έρευνα για για τα αίτια της φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε στον πέμπτο όροφο του κτιρίου.

Στο οικοδόμημα, το οποίο ανεγέρθηκε πριν από 41 χρόνια στη συνοικία Ταγκάνσκι της ρωσικής πρωτεύουσας, λειτουργεί το ξενοδοχείο MKM.

Στους υψηλότερους ορόφους βρίσκονται ιδιωτικά διαμερίσματα που παλιότερα ανήκαν σε άλλο ξενοδοχείο.

Six killed, nine injured in fire in downtown #Moscow hotel. pic.twitter.com/IN9X9Mjv1p



The blaze broke out late Tuesday night in a building in the Taganka district and was finally extinguished Wednesday morning.



Eleven were reported killed in the disaster and over a dozen hospitalised. pic.twitter.com/gNVqZklwL3