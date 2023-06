Μολδαβία: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς στο διεθνές αεροδρόμιο του Κισινάου

Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός των πυροβολισμών στο διεθνές αεροδρόμιο της Μολδαβίας, στο Κισινάου, όπως γίνεται γνωστό από τη νεότερη ενημέρωση των τοπικών αρχών.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Μολδαβίας γνωστοποίησε πως ένας ξένος υπήκοος πυροβόλησε και σκότωσε δύο ανθρώπους, αφού του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα.

Η αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα μετά το περιστατικό στο αεροδρόμιο που είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της ανατολικής Ευρώπης.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος. Ο δράστης τραυματίστηκε και νοσηλεύεται», ανέφερε η αστυνομία στο Facebook.

🔴 Breaking: Armed attack at Chisinau international airport (#Moldova). Freign citizen opened fire, 2 dead confirmed by authorities. The shooter was detained. pic.twitter.com/jUyMh4Qgn0